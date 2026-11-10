வங்கதேசத்தை இந்தியா என காட்டி சீனர்கள் பித்தலாட்டம்; அவதூறு பரப்புவோருக்கு மத்திய அரசு கண்டனம்
வங்கதேசத்தை இந்தியா என காட்டி சீனர்கள் பித்தலாட்டம்; அவதூறு பரப்புவோருக்கு மத்திய அரசு கண்டனம்
ADDED : நவ 10, 2026 09:18 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:18 PM
-நமது நிருபர்-
நம் அண்டை நாடான வங்கதேச தலைநகர் டாக்காவின் டெக்பாரா, உத்தரா உள்ளிட்ட ஏழை மக்கள் வசிக்கும் பகுதிகளில், கடந்த சில மாதங்களாக சீனாவை சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்டோர் வீடியோ எடுத்து வருவது தெரியவந்துள்ளது.
இவர்கள், டாக்காவில் இருப்பதை மறைத்து, டில்லியில் இருந்து ஒளிபரப்புவது போல சீன சமூக வலைதளங்களில் வீடியோக்களை வெளியிட்டு வருகின்றனர்.
சீனாவை சேர்ந்த மியன்மியான் என்ற பெண், கடந்த நவம்பர் 1ல், டாக்காவின் உத்தரா பகுதியில் உள்ள 12வது செக்டாரில் இருந்து நேரலை செய்தார். அப்போது, டில்லியில் இருப்பதாக கூறி, அங்குள்ள வீடுகள் மிகவும் அழுக்காக இருப்பதாகவும், அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லை என்றும் விமர்சித்தார்.
டெக்பாரா பகுதியில் டீ கடையை படம் பிடித்த வாங் வெய் என்ற நபர், அப்பகுதி மக்கள் பசுவின் சிறுநீரில் டீ போட்டு குடிப்பதாக கூறி அவதுாறு செய்தார். இவர்களின் நேரலை பதிவுகள் சீனாவின் 'வீ சாட்', 'டூயின்' உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொருவரும் இரண்டு மொபைல் போன்களை வைத்துக் கொண்டு, ஒன்றில் நேரலை செய்தபடியும், மற்றொன்றில் தகவல்களை பார்த்தும் பேசி வந்துள்ளனர். சிலர், அப்பகுதி மக்களின் வீடுகள், சமையலறைகள் உள்ளிட்ட தனிப்பட்ட இடங்களுக்குள் அனுமதியின்றி நுழைந்து வீடியோ எடுத்ததாகவும் புகார் எழுந்துள்ளது.
இந்த வீடியோக்களை எடுப்பதற்கு உள்ளூர் நபர்கள் சிலர் உதவியுள்ளனர். அவர்களுக்கு தினமும் 500 ரூபாய் வரை ஊதியம் வழங்கப்பட்டதாக வங்கதேச பத்திரிகை ஒன்று செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கைகள் குறித்து டாக்கா போலீசாரும் விசாரித்து வருகின்றனர்.
டில்லியில் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பின் போது பேசிய வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வாலிடம் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு அவர் கூறியதாவது: ஒரு நாட்டை தவறான கண்ணோட்டத்தில் சித்தரிக்கும் முயற்சிகள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவை. டாக்காவை டில்லியாக சித்தரிப்பதற்காக வெளிநாட்டினரை பணம் கொடுத்து ஈடுபடுத்துகின்றனர். தவறான தகவல்களை பரப்புவது, இதுபோன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்களின் நம்பகத்தன்மையையே பாதிக்கும்.
இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மட்டுமின்றி, அவற்றை படம் பிடிப்பவர்களின் நம்பகத்தன்மையும் கேள்விக்குறியாகும். இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின் அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.