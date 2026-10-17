மத்திய அரசு நடவடிக்கை: புற்றுநோய் மருந்து விலை 70 சதவீதம் குறைய வாய்ப்பு
மத்திய அரசு நடவடிக்கை: புற்றுநோய் மருந்து விலை 70 சதவீதம் குறைய வாய்ப்பு
ADDED : அக் 17, 2026 08:38 PM
ADDED : அக் 17, 2026 08:38 PM
புதுடில்லி:தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் (NPPA) புற்றுநோய்க்கான 137 அவசியமான மருந்துகளின் வர்த்தக லாப வரம்பை அதிகபட்சம் 30 சதவீதமாக்க முடிவு செய்துள்ளது.
இடைத்தரகர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களின் அதிகப்படியான லாபம் ஈட்டுவதை தடுக்க, மொத்த மற்றும் சில்லறை வர்த்தக லாப வரம்பு 30 சதவீதமாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தேசிய மருந்து விலை நிர்ணய ஆணையம் நடவடிக்கையால் புற்றுநோய் மருந்துகளின் அதிகபட்ச சில்லறை விலை 70 சதவீதம் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது. இந்த புதிய விலை குறைப்பு நடைமுறை நவ., 9 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
இந்த நடவடிக்கையால் ஆண்டுக்கு சுமார் ரூ. 2,500 கோடி வரை மிச்சமாகும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.பொதுமக்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டும், புற்றுநோய் சிகிச்சையை ஏழை எளிய மக்களும் எளிதில் பெறும் வகையிலும் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இது, 2019-ல் 42 புற்றுநோய் மருந்துகளுக்கு லாப வரம்பை 30 சதவீதமாக கட்டுப்படுத்தி, 526 பிராண்டுகளின் விலையை 90 சதவீதம் வரை குறைத்த முந்தைய திட்டத்தின் வெற்றிகரமான தொடர்ச்சியாகும்.