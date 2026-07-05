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/செய்திகள்/இந்தியா/﻿ திரிணமுல் மாநில தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் சந்திரிமா: மம்தாவுக்கு மேலும் பின்னடைவு

﻿ திரிணமுல் மாநில தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் சந்திரிமா: மம்தாவுக்கு மேலும் பின்னடைவு

﻿ திரிணமுல் மாநில தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்தார் சந்திரிமா: மம்தாவுக்கு மேலும் பின்னடைவு

ADDED : ஜூலை 05, 2026 12:05 AM

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ADDED : ஜூலை 05, 2026 12:05 AM

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கொல்கட்டா: மேற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தல் தோல்வியால், முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணமுல் காங்., ஊசலாடும் நிலையில், அக்கட்சியின் மேற்கு வங்க தலைவர் பதவியை சந்திரிமா பட்டாச்சார்யா நேற்று ராஜினாமா செய்தார்.

மே ற்கு வங்க சட்டசபை தேர்தல் தோல்வியால், முன்னாள் முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணமுல் காங்கிரசில் உட்கட்சி பூசல் வெடித்துள்ளது.

மம்தா, அவரது மருமகனும், லோக்சபா எம்.பி.,யும், கட்சியின் பொதுச்செயலருமான அபிஷேக் பானர்ஜி ஆகியோருக்கு எதிராக, எம்.பி.,க்கள், எம்.எல்.ஏ.,க்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் போர்க்கொடி துாக்கி உள்ளனர்.

திரிணமுல் காங்கிரசில் இருந்து நீக்கப்பட்ட அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.,வும், சட்டசபை எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான ரிதபிரதா பானர்ஜி தலைமையில், அக்கட்சியின் மொத்தமுள்ள, 80 எம்.எல்.ஏ.,க்களில், 60 பேர் ஓரணியாகவும், லோக்சபா எம்.பி., ககோலி கோஷ் தஸ்திதார் தலைமையில், 20 எம்.பி.,க்களும் செயல்படுகின்றனர்.

தேர்தல் தோல்வியால் அதிருப்தி அடைந்த மம்தா, கட்சியின் அனைத்து குழுக்களையும், சார்பு குழுக்களையும் கலைத்து உத்தரவிட்டார். தொடர்ந்து, திரிணமுல் காங்கிரசின் மேற்கு வங்க தலைவராக, தன் நம்பிக்கைக்குரியவரான முன்னாள் அமைச்சர் சந்திரிமா பட்டாச்சார்யாவை, ஜூன் 3ல் மம்தா நியமித்தார்.

ஒரு மாத காலமே ஆன நிலையில், திரிணமுல் காங்., மேற்கு வங்க தலைவர் பதவி உட்பட அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்தும் விலகுவதாக சந்திரிமா பட்டாச்சார்யா நேற்று அறிவித்தார்.

தொடர்ந்து, அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் குழுவை அவர் சந்தித்து பேசினார். இது, மம்தாவுக்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திரிணமுல் அலுவலகத்தை

கைப்பற்றிய அதிருப்தி குழு

திரிணமுல் காங்., கட்சி மற்றும் சின்னத்துக்கு உரிமை கோரி, எதிர்க்கட்சி தலைவர் ரிதபிரதா பானர்ஜி தலைமையிலான அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ.,க் கள், சமீபத்தில் தேர்தல் கமிஷனுக்கு கடிதம் எழுதினர். மேலும், தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை நேரில் சந்தித்தும் வலியுறுத்தினர். இந்நிலையில், கொல்கட்டாவின் இ.எம்.பைபாஸ் பகுதியில் அமைந்துள்ள திரிணமுல் காங்., கட்சியின் மெட்ரோபாலிட்டன் அலுவலகத்தை, ரிதபிரதா பானர்ஜி தலைமையிலான அதிருப்தி எம்.எல்.ஏ-.,க் கள் குழுவினர் நேற்று முன்தினம் கைப்பற்றினர். கட்சி அலுவலகத்திற்குள் ஹவுரா மத்திய தொகுதி எம்.எல்.ஏ., அரூப் ராயை, கட்சியின் தலைவராக குறிப்பிடும் புதிய பதாகையை அவர்கள் வைத்துள்ளனர். இதனால், மம்தா பானர்ஜி - அதிருப்தியாளர்கள் இடையிலான அதிகார போட்டி உச்ச கட்டத்தை அடைந்துள்ளது.

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