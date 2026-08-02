'நீட்' முதுநிலை தேர்வு முறையில் மாற்றம்: ஒரே 'ஷிப்ட்'டில் நடத்த மத்திய அரசு முடிவு
'நீட்' முதுநிலை தேர்வு முறையில் மாற்றம்: ஒரே 'ஷிப்ட்'டில் நடத்த மத்திய அரசு முடிவு
ADDED : ஆக 02, 2026 05:21 PM
ADDED : ஆக 02, 2026 05:21 PM
புதுடில்லி: 'நீட்' முதுநிலை தேர்வு, இனி ஒரே 'ஷிப்ட்'டில் நடத்தப்படும்; மாணவர்கள் நலன் கருதி தேர்வுக்கான வினாக்களும் 200லிருந்து 180 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது' என, மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
நாடு முழுதும் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள படிப்புகளில் சேருவதற்கு 'நீட்' பொது நுழைவுத் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது. இளநிலை மற்றும் முதுநிலை படிப்புகளுக்கு தனித்தனியாக தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்தாண்டுக்கான நீட் முதுநிலை படிப்புகளுக்கான தேர்வு வரும் 30ம் தேதி நடக்கிறது. இதற்கு, நாடு முழுதும் 2.73 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இது, கடந்தாண்டை விட 12.5 சதவீதம் அதிகம்.
மொத்தம் 340 நகரங்களில், 1,300 தேர்வு மையங்களில் இந்த தேர்வு நடத்தப்பட உள்ளது. இந்நிலையில், நீட் முதுநிலை தேர்வில் இந்தாண்டு முதல் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாற்றங்கள் குறித்து, தேர்வை நடத்தும் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படும் தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தேர்வுகள் வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
நீட் முதுநிலை தேர்வு, காலை மற்றும் மாலை என இரண்டு வேளைகளிலும் நடத்தப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்தாண்டு முதல் ஒரு வேளை மட்டுமே நடத்தப்படும். அனைத்து தேர்வர்களும், ஒரே மாதிரியான சூழலில், ஒரே வினாத்தாளை எழுதுவதை உறுதி செய்ய இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. முன்பு, முதலில் விண்ணப்பிப்பவர்கள் அடிப்படையில், அவரவர் வசிக்கும் நகரங்களிலேயே தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டது.
இதனால், தாமதமாக விண்ணப்பிக்கும் தேர்வர்கள், வேறு நகரத்துக்கு சென்று தேர்வு எழுதும் நிலை இருந்தது. இந்தாண்டு முதல் அனைத்து தேர்வர்களுக்கும், அவரவர் வசிக்கும் நகரங்களிலேயே தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்படும். தேர்வுக்கான மொத்த கேள்விகளின் எண்ணிக்கை 200லிருந்து 180 ஆக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தேர்வுக்கான நேரம் மாற்றப்படாமல் மூன்றரை மணி நேரமாகவே இருக்கும்.
முறைகேடுகளை தடுக்க விண்ணப்பிக்கும் போது, தேர்வு நாள் அன்றும் ஆதார் எண் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. கைரேகை பதிவு தோல்வியுற்றால், விழித்திரை வாயிலான 'பயோ மெட்ரிக்' முறை பயன்படுத்தப்படும். தேர்வு சீராக நடப்பதை உறுதி செய்ய 60,000க்கும் மேற்பட்டோர், பணியில் ஈடுபடுத்தப்படுவர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.