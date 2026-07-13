வரும் 2031ல் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம்: முதல் மாநாட்டில் அண்ணாமலை சூளுரை
வரும் 2031ல் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம்: முதல் மாநாட்டில் அண்ணாமலை சூளுரை
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:34 AM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:34 AM
பொள்ளாச்சி: ''2031ல் தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்படும்,'' என 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின், தலைவர் அண்ணாமலை பேசினார்.
பொள்ளாச்சி அருகே ஆச்சிப்பட்டியில், 'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின், 'போதையில்லா தமிழகம்' விழிப்புணர்வு மாநாடு நேற்று நடந்தது. அதில், அந்த அமைப்பின் தலைவர் அண்ணாமலை பேசியதாவது:
நம்பிக்கை
இது ஒரு சாதாரண நிகழ்வு அல்ல; ஒரு மாத காலமாக வீடு, வீடாக ஏறி இறங்கி விழிப்புணர்வு செய்துள்ளனர். பொள்ளாச்சியில் இந்த மாநாட்டை பார்க்கும் போது, எதற்காக இந்த இயக்கம் துவங்கப்பட்டதோ, 50 சதவீதம் தாண்டிவிட்டோம் என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டுள்ளது.
நாம், ஜூன் 5ம் தேதி இந்த அமைப்பு துவங்கினோம்; இது ஒரு அரசியல் இயக்கம், மக்கள் புரட்சி. கீழே இருந்து ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு மனிதனும் தலைவன் என உருவாகி, அரசு தீர்வு கொடுக்க வேண்டும் என்பது மட்டுமல்லாமல், சமுதாய பிரச்னைகளுக்கு நாம் தீர்வு கொடுக்க பங்கேற்பேன் என்பதற்கு அமைப்பு துவங்கப்பட்டது. இந்த அமைப்பு துவங்கி, 39 நாளில், 19 லட்சம் பேர் இணைந்துள்ளனர்.
இந்த அமைப்பில் யாரும் சேர வேண்டும் என அழைப்பு விடுக்கவில்லை. இது என்னுடைய குடும்ப கட்சி அல்ல; இது உங்களுக்கு சொந்தமானது. கொள்கையில் நான் உறுதியாக இருக்கிறேன்.
தமிழகத்தில் நல்லவர்கள் உள்ளனர்; நல்லது செய்ய தயாராக இருக்கின்றனர்; வாய்ப்புகள் காத்திருக்கிறது என்பதை இந்த மாநாடு உணர்த்துகிறது. தமிழக மக்கள், வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பில் இணைந்து, 50 லட்சம் எண் என வரும் போது, தமிழக மக்கள் நம்மை அழைக்கின்றனர் என பொருள்; ஒரு மாதம், ஆறு மாதத்தில் இந்த எண்ணிக்கை வரலாம்; அவர்கள் தானாக வர வேண்டும்.
துாத்துக்குடியில் அடுத்த மாநாடு நடக்கிறது. அடுத்த மாதம், சுற்றுச்சூழல் மாதமாக அறிவித்து, 50 லட்சம் மரக்கன்றுகள், 2,000க்கும் மேற்பட்ட ஏரிகள் சுத்தம், நதி நீர் சுத்தம் செய்தல் வேண்டும்.
செப்., மாதம் பெண்கள் பாதுகாப்பு, அடுத்து குழந்தைகள் நலன் என ஆறு மாதத்துக்கு ஆறு முக்கிய பிரச்னைகள் குறித்து தன்னார்வலர்கள் மக்களை சந்தித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
தனி மனிதராக செயல்படும் போது மாற்றம் நிச்சயம் ஏற்படும். அமைப்பில், 19 லட்சத்தில், 83 சதவீதம் ஆண்கள், 17 சதவீதம் பெண்கள் உள்ளனர். அரசியல் கட்சிகளை விட, இங்கு பெண்கள் அதிகளவு உள்ளனர். பெண்கள் நம்பிக்கையாக இந்த அமைப்புக்கு வருகின்றனர். அந்த நம்பிக்கையை காப்பது நமது கடமையாகும்.
ஜென்சி கிட்ஸ் அதிகளவு இந்த இயக்கத்தில் உள்ளனர். அதில், 18 - 25 வயதுடையோர், 14 சதவீதம் பேர்; 26 - 30 வயதுடையோர், 40 சதவீதம் பேர், 39 வயதுக்கு மேற்பட்டோர், 54 சதவீதம் பேர் உள்ளனர்.
அவர்கள் குரல், எண்ணோட்டங்களை பார்க்க வேண்டும். 2026 தமிழகத்தில் ஆட்சி மாற்றத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தினர்; 2031ல் மற்றொரு ஆட்சி மாற்றத்தை இளைஞர்கள் ஏற்படுத்துவார்கள்.
ஆரோக்கிய அரசியல்
இந்த மாநாடு அரசியல் கட்சி, மற்றவர்களை திட்டுவதற்காக இல்லை. புதிதாக வந்தவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தவும் இல்லை. மாநாடு போதை ஒழிப்பை வலியுறுத்தியே நடத்தப்படுகிறது.
தற்போது, 1 கோடியே, 68 லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டு மாற்று கட்சி வேண்டும் என ஆட்சிக்கு கொண்டுவந்துள்ளனர்; அதற்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். 10 - 20 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்தவர்கள் எல்லாம் சென்று விட்டனர். தற்போது, வந்துள்ள எம்.எல்.ஏ.,க்கள் புதியவர்கள்; அமைச்சர்கள் புதியவர்கள். இவர்கள் தடுமாறத்தான் செய்வார்கள்; தட்டுத்தடுமாறி வந்துள்ள அவர்களை தட்டி கொடுத்து கை துாக்கி கொண்டு வருவோம்.
ஆணவ அரசியல் செய்தோர் நிலை, 2026ல் மாறியுள்ளது; நமது நோக்கம் ஆரோக்கியமான அரசியலாக மாற வேண்டும். 2031ல் ஆரோக்கியமாக அரசியலை கொண்டு வருவோம். மெய்யான சமூகநீதி, நிலையான வளர்ச்சி, வேளாண்மை எழுச்சி, பண்பாட்டு நீட்சி, ஆட்சியிலே புரட்சி என்பது தான் நமது நோக்கமாகும்.
தற்போதுள்ள த.வெ.க., அரசும் கடன் வாங்கும்; மேலும் கடன் தொகை அதிகரிக்கும். அதை மாற்ற வேண்டியது நமது கடமையாகும். நான் மதம், ஜாதிக்கு அப்பாற்பட்டவன். இந்த அமைப்பு, ஜாதி, மதம் தாண்டி நிற்கும். அற்புதமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம். நான் இறுமாப்புடன் சொல்வேன் நான் ஒரு தேசியவாதி. தமிழர், இந்தியர் என பாகுபாடு பார்க்கும் சாக்கடை அரசியல் தேவையில்லை. வாழ்க தமிழ்நாடு; வளர்க பாரதம். இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.