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வெப்ப அலை ஆபத்தில் சென்னை, மதுரை: ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலை ஆய்வில் அதிர்ச்சி

வெப்ப அலை ஆபத்தில் சென்னை, மதுரை: ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலை ஆய்வில் அதிர்ச்சி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:19 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:19 AM

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புதுடில்லி: உலகளவில் கடும் வெப்ப அலை அபாயம் அதிகம் உள்ள நகரங்கள் குறித்த ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலை ஆய்வில், தமிழகத்தின் சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட 14 நகரங்கள் முதல் 50 இடங்களில் இடம்பெற்றுள்ளன.

பருவநிலை மாற்றத்தால் உலகம் வெப்பமடைந்து வரும் நிலையில், 10 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் தொகை கொண்ட 205 நகரங்களில் வெப்ப அலை அபாயம் குறித்து ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனைச் சேர்ந்த ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலை ஆய்வாளர்கள் ஆய்வு நடத்தினர். இந்த ஆய்வு, 'சஸ்டெயினபிள் சிட்டீஸ் அண்டு சொசைட்டி' என்ற அறிவியல் இதழில் வெளியாகியுள்ளது.

அதன் விபரம்:

மக்களின் வயது குறிப்பாக முதியோர், குழந்தைகள் அதிகம் இருப்பது, பொருளாதார நிலை, உடல்நல பாதிப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு, குளிரூட்டும் வசதிகள், மரங்களின் அடர்த்தி உள்ளிட்ட அம்சங்களும் ஒரு நகரின் வெப்ப அபாயத் தின் அளவை தீர்மானிக்கின்றன.

உலகளவில் வெப்ப அலையால் அதிக ஆபத்தில் உள்ள நகரமாக மேற்காசிய நாடான ஈராக்கின் அல் பஸ்ரா முதலிடத்திலும், குஜராத்தின் ஆமதாபாத் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளன. மூன்றாவது இடத்தில் மேற்கு ஆப்ரிக்க நாடான மாலியின் பமாகோ உள்ளது. இந்த பட்டியலில், சென்னை, மதுரை உள்ளிட்ட 14 இந்திய நகரங்கள் முதல் 50 இடங்களை பிடித்துள்ளன. இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.

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