சென்னை மாநகராட்சி செயற்பொறியாளர் அறையில் சோதனை; லஞ்சமாக பெற்ற வெளிநாட்டு மதுவகைகள் பறிமுதல்
சென்னை மாநகராட்சி செயற்பொறியாளர் அறையில் சோதனை; லஞ்சமாக பெற்ற வெளிநாட்டு மதுவகைகள் பறிமுதல்
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 08:52 PM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:48 PM
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 08:52 PM ADDED : ஜூலை 17, 2026 07:48 PM
-நமது நிருபர்-
சென்னை மாநகராட்சி திரு.வி.க., நகர் மண்டல அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில், வெளிநாட்டு மது வகைகள் மற்றும் 41,790 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, செயற்பொறியாளர் சரவணன் உட்பட, ஐந்து பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
சென்னை பட்டாளம் ஸ்ட்ராஹன்ஸ் சாலையில், சென்னை மாநகராட்சியின், திரு.வி.க., நகர் மண்டல அலுவலகம் செயல்படுகிறது. இங்கு சில தினங்களுக்கு முன், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தினர். அப்போது, வெளிநாட்டு மதுபாட்டில்கள் மற்றும் உதவி கமிஷனர் சொக்கலிங்கம் உட்பட, 82 பேரிடம் இருந்து, 41,790 ரூபாயை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக, திரு.வி.க., நகர் மண்டல அலுவலக செயற்பொறியாளர் சரவணன், உதவி செயற்பொறியாளர்கள் ரவிவர்மன், சரஸ்வதி, இளநிலை உதவியாளர் மணிகண்டன் உட்பட, 5 பேர் மீது, போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
அவர்கள் மீதான முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
மண்டல சுகாதார அலுவலர் மோகன சுந்தரத்திடம் இருந்து, 12,600 ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பணம் குறித்து கேட்ட போது, சகோதரியின் மகளுக்கு நகை வாங்க எடுத்து வந்ததாகக் கூறினார். அவர் வங்கியில் பணம் எடுத்ததற்கான ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்கவில்லை.
செயற்பொறியாளர் சரவணன் ஓய்வு அறையில், 32 ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, ஐந்து வகையான வெளிநாட்டு மது பாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இவை, ஒப்பந்ததாரர்கள் தனக்கு பரிசாக கொடுத்தவை என்றார்.
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள, பிரபல நகைக்கடையில் மாதம், 25,000 மற்றும் 5,000 ரூபாய், மாத தவணை சீட்டு செலுத்தி வந்துள்ளார். இது குறித்த கேள்விக்கு, முன்னுக்கு பின் முரணாக பதில் அளித்தார். இவரது வங்கி கணக்கில், 10.61 லட்சம் ரூபாய், கணக்கில் வராத பணம் இருந்தது.
சோதனையின்போது, மண்டல அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்காமல், உதவி செயற்பொறியாளர் சரஸ்வதி வெளியே சென்று விட்டார். மொபைல் போனில் அவரை அழைத்தபோது, மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகையில் நடந்த, ஓட்டேரி கால்வாய் மேம்பாடு கூட்டத்திற்கு சென்றதாகக் கூறினார். ஆனால், அவர் அந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை. அவரது கைப்பையில் இருந்து, 3,200 ரூபாய், வங்கி இருப்பில் கணக்கில் வராத பணம், 1.71 லட்சம் இருப்பது தெரிய வந்தது.
இவ்வாறு முதல் தகவல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.