செல்வவரி வழக்கில் ஜெயலலிதாவை விடுவித்தது சரியே; சென்னை ஐகோர்ட்
செல்வவரி வழக்கில் ஜெயலலிதாவை விடுவித்தது சரியே; சென்னை ஐகோர்ட்
ADDED : நவ 14, 2026 04:07 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:07 PM
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா பல ஆண்டுகளாக செல்வ வரி கணக்கை முறையாக தாக்கல் செய்ய வில்லை என்று கூறி செல்வ வரி சட்டப்பிரிவின் கீழ் அவர் மீது 1997ம் ஆண்டு வருமானவரித் துறை வழக்கு தாக்கல் செய்தது. இதில் இருந்து விடுவிக்கக்கோரி ஜெயலலிதா தாக்கல் செய்த மனுக்களை, 2010ம் ஆண்டு எழும்பூர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
பின்னர், அவர் வருமானவரித்துறை மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். வருமானவரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் ஜெயலலிதாவை வழக்கில் இருந்து விடுவித்தது.
இதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் 2008 மற்றும் 2009ம் ஆண்டுகளில் 3 வழக்குகளை வருமானவரித்துறை தொடுத்திருந்தது. பல ஆண்டுகளாக வழக்கு விசாரணையும் நடந்து கொண்டிருந்தது.
குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஜெயலலிதா மறைந்துவிட்டதால் அவரின் சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளான தீபா, தீபக் ஆகியோரை எதிர்மனுதாரர்களாக வழக்கில் வருமானவரித் துறை சேர்த்தது. வழக்கு விசாரணையானது நீதிபதிகள் அனிதா சம்பத் தலைமையிலான அமர்வு முன்பு இன்று (நவ.14) விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது தீபக் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் சுதர்சனம், ஆவணங்களை முறையாக ஆய்வு செய்த பின்னரே தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டு இருக்கிறது. எனவே வருமானவரித்துறை தாக்கல் செய்த வழக்குகளை தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று வாதாடினார்.
இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, 'ஜெயலலிதா வீட்டில் சசிகலா உள்ளிட்டோர் வசித்த சூழலில் செல்வங்கள் யாருடையது என்பது தெரியாத நிலை இருக்கிறது. அதை வருமானவரித்துறை கண்டுபிடிக்க முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே ஜெயலலிதாவுக்கு எதிராக வழக்குகளை தாக்கல் செய்தது தவறு. வருமான வரி மேல்முறையீட்டு தீர்ப்பாயம் அவரை விடுவித்து உத்தரவிட்டது சரியே. 3 வழக்குகளும் தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது' என்றார்.
நீதிபதிகள் உத்தரவை அடுத்து, வருமானவரித்துறை தாக்கல் செய்த 3 வழக்குகளும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன.