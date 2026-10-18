சென்னைக்கு கனமழை; அமைச்சர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
சென்னைக்கு கனமழை; அமைச்சர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவு
UPDATED : அக் 18, 2026 07:30 PM
ADDED : அக் 18, 2026 11:37 AM
UPDATED : அக் 18, 2026 07:30 PM ADDED : அக் 18, 2026 11:37 AM
-நமது நிருபர்-
அரபிக் கடலில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியால், வட கிழக்கு பருவமழை மேலும் தீவிரம் அடைய வாய்ப்புள்ளது. வட கடலோர பகுதிகளில் புதிய மேக கூட்டங்கள் உருவாகி உள்ளன. சென்னையில் இன்று அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்பதால் ரெட் அலர்ட் விடுத்தது சென்னை வானிலை மையம். சில மணி நேரங்களிலேயே இந்த ரெட் அலர்ட் வாபஸ் பெறப்பட்டது.
பொறுப்பு அமைச்சர்கள் 8 பேரும் உடனே சென்னை வர முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார். ''சென்னையில் மழை நீர் தேங்கியுள்ள பகுதியில் உடனடியாக தீர்வு காண வேண்டும்.
மழை நீரை அகற்றும் பணிகளை 15 மண்டலத்துக்கும் நியமிக்கப்பட்ட பொறுப்பு அமைச்சர்கள் களத்தில் சென்று பார்வையிட வேண்டும்'' என முதல்வர் விஜய் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
நிருபர்களிடம் சென்னை மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் கூறுகையில், ''சென்னையில் கனமழையை சமாளிக்க தயார் நிலையில் இருக்கிறோம்; மழை பாதிப்பு நிலவரங்களை முதல்வர் விஜய் கண்காணித்து வருகிறார்; மழைநீர் தேங்கிய இடங்களில் மோட்டார் பம்புகள் மூலம் அகற்றும் பணி நடந்து வருகிறது'' என்றார்.
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