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/செய்திகள்/தமிழகம்/சென்னைவாசிகளே நோட் பண்ணிக்கோங்க; மழைக்கால புகார்கள் தெரிவிக்க மொபைல் எண்கள் அறிவிப்பு

சென்னைவாசிகளே நோட் பண்ணிக்கோங்க; மழைக்கால புகார்கள் தெரிவிக்க மொபைல் எண்கள் அறிவிப்பு

சென்னைவாசிகளே நோட் பண்ணிக்கோங்க; மழைக்கால புகார்கள் தெரிவிக்க மொபைல் எண்கள் அறிவிப்பு

5

ADDED : அக் 18, 2026 10:43 AM

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ADDED : அக் 18, 2026 10:43 AM

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நமது நிருபர்

சென்னையில் கனமழை கொட்டி தீர்த்து வருகிறது. மழைக்கால புகார்கள் மற்றும் உதவிக்கு தொடர்பு கொள்ள மொபைல் எண்களை சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது.

வட்டார துணை ஆணையாளர்கள்

வடக்கு- 9445025800

மத்தியம்- 9445190150

தெற்கு- 9445190100

மண்டல வாரியாக மண்டல அலுவலர், கண்காணிப்பு அலுவலர் தொடர்பு எண்கள்:

* திருவொற்றியூர்- 94451 90001 , 89255 46901

* மணலி- 94451 90002, 89255 46902

* மாதவரம்- 94451 90003, 89255 46903

* தண்டையார்பேட்டை- 94451 90004, 89255 46904

* ராயபுரம்- 94451 90005, 89255 46905

* திரு.வி.க.நகர்- 94451 90006, 89255 46906

* அம்பத்தூர்- 94451 90007, 89255 46907

* அண்ணாநகர்- 94451 90008, 89255 46908

* தேனாம்பேட்டை- 94451 90009, 89255 46909

* கோடம்பாக்கம்- 94451 90010, 89255 46910

* வளசரவாக்கம்- 94451 90011, 89255 46911

* ஆலந்தூர்- 94451 90012, 89255 46912

* அடையாறு- 94451 90013, 89255 46913

* பெருங்குடி- 94451 90014, 89255 46914

* சோழிங்கநல்லூர்- 94451 90015, 89255 46915

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