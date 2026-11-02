சென்னை கடலில் ஆக்ரோஷ அலைகள்: பீச் செல்வோருக்கு எச்சரிக்கை
சென்னை கடலில் ஆக்ரோஷ அலைகள்: பீச் செல்வோருக்கு எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 02, 2026 11:11 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:11 AM
- நமது நிருபர் -
வங்கக்கடலில் உருவாகி இருக்கும் முரசு புயல் காரணமாக, சென்னை கடற்கரைப் பகுதிகளில் அதிக உயரத்துடன் அலைகள் காணப்படுகிறது.
மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டு உள்ளது.எண்ணூர், கடலூர், நாகை உட்பட 6 துறைமுகங்களில் 3ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
சென்னை வாசிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்து போலீசார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
* தற்போது நிலவும் வானிலை காரணமாக சென்னை கடற்கரைப் பகுதிகளில் கடல் அலைகள் அதிக உயரத்துடன் காணப்படுகின்றன.
* பொதுமக்கள் கடலில் இறங்கி குளித்தல், நீந்துதல் அல்லது வேறு எந்த பொழுதுபோக்கு நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட கூடாது என அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
* கடலோர பகுதிகளில் பாதுகாப்பான தூரத்தில் இருந்து எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.
* அதிகாரிகள் மற்றும் உயிர்காப்பு பணியாளர்கள் வழங்கும் அறிவுறுத்தல்களை பின்பற்ற வேண்டும்.
* போலீசார் உதவிக்கு 100 என்ற எண்ணை அழைக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.