அரசு வீட்டில் பணியை துவங்கிய முதல்வர்
அரசு வீட்டில் பணியை துவங்கிய முதல்வர்
UPDATED : நவ 05, 2026 08:53 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:23 PM
UPDATED : நவ 05, 2026 08:53 PM ADDED : நவ 05, 2026 06:23 PM
சென்னை கிரீன் வேஸ் சாலையில், அமைச்சர்கள், நீதிபதிகளின் பங்களாக்கள் உள்ளன. இங்குள்ள பொதிகை வளாகத்தில், 'பாமணி' என்ற பெயரில் அரசு இல்லம் உள்ளது. இது, முதல்வர் விஜயின் முகாம் அலுவலகமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, வாஸ்து பார்த்து, பல்வேறு புனரமைப்பு பணிகளை, தனியார் நிறுவனம் செய்து முடித்துள்ளது.
இங்கு ஆலோசனைக் கூடம், வரவேற்பறை, முதல்வர் ஓய்வறை உணவருந்தும் கூடம் என, பல்வேறு வசதிகளுக்கு ஏற்ப அறைகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பாமணி இல்லத்தில், அதிகாலை ஹோமம் வளர்த்து, பூஜை செய்து, பால் காய்ச்சப்பட்டு உள்ளது.
முதல்வர் விஜய், சென்னை தலைமைத் செயலகத்திற்கு வராத நாட்களில், இங்கிருந்து அரசு பணிகளை, கவனிக்க உள்ளார்.
இதையடுத்து, காலை அங்கு சென்ற முதல்வர் விஜய், பால், பழம் சாப்பிட்டார். பாதுகாப்பு அதிகாரிகள், அமைச்சர்களுடன் அமர்ந்து, முதல் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினார்.