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ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நடந்த அரசு நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். இதனை முடித்துக் கொண்ட பிறகு அவர், காரில் கோவை விமான நிலையத்திற்கு சென்றார். வழியில் கருமத்தம்பட்டி போலீஸ் ஸடேசனில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்தார். அவரை போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர்.
அங்கிருந்த கோப்புகள் மற்றும் பதிவேடுகளை பார்வையிட்ட அவர், பிறகு போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முதல்வர் விஜய்: நடந்தது இதுதான்!
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் முதல்வர் விஜய்: நடந்தது இதுதான்!
ADDED : நவ 03, 2026 04:09 PM
ADDED : நவ 03, 2026 04:09 PM
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ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் நடந்த அரசு நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் விஜய் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். இதனை முடித்துக் கொண்ட பிறகு அவர், காரில் கோவை விமான நிலையத்திற்கு சென்றார். வழியில் கருமத்தம்பட்டி போலீஸ் ஸடேசனில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்தார். அவரை போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் வரவேற்றனர்.
அங்கிருந்த கோப்புகள் மற்றும் பதிவேடுகளை பார்வையிட்ட அவர், பிறகு போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.