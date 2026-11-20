இறுதி ஊர்வலத்தில் வி.எஸ். பாபு உடலை சுமந்து சென்றார் முதல்வர் விஜய்!
இறுதி ஊர்வலத்தில் வி.எஸ். பாபு உடலை சுமந்து சென்றார் முதல்வர் விஜய்!
UPDATED : நவ 20, 2026 06:12 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:42 PM
UPDATED : நவ 20, 2026 06:12 PM ADDED : நவ 20, 2026 04:42 PM
கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை தோற்கடித்து அனைவர் பார்வையையும் தம் பக்கம் திருப்பியவர் தவெக எம்எல்ஏ வி.எஸ். பாபு.
சுவாச கோளாறு காரணமாக, சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் செப்.09ம் தேதி சேர்க்கப்பட்டார். அவரது உடல்நிலையில் அவ்வப்போது முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது, விரைவில் நலம் பெறுவார் என்று மருத்துவமனை தரப்பில் அறிக்கைகள் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
ஆனால், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று அவர் காலமானார். வி.எஸ். பாபு மரணத்தை மருத்துவமனை நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. அவரது மறைவு குறித்து அதிர்ச்சியும், இரங்கலும் தெரிவித்த முதல்வர் விஜய், வி.எஸ். பாபு உடலுக்கு இன்று நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்..
அதன் பின்னர், அவரது உடல் இறுதி ஊர்வலத்திற்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. 50 மீட்டர் தொலைவில் இறுதி ஊர்வலத்திற்காக தயாராக நிறுத்தப்பட்டு இருந்த வாகனத்திற்கு அவரது உடல் கொண்டு செல்லப்பட்டது. அப்போது அவரது உடலை தமது தோளில் தாங்கி சுமந்தவாறு முதல்வர் விஜய் சென்றார். அவருடன், தவெக எம்எல்ஏக்கள், கட்சி நிர்வாகிகள் சென்றனர்.
நேரலை
வி.எஸ்.பாபு உடலை விஜய் தூக்கி சென்றது தினமலர் இணையதளம் மற்றும் யூடியூபில் நேரலை செய்யப்பட்டது.