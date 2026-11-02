புதுக்கோட்டையில் நலத்திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய்
புதுக்கோட்டையில் நலத்திட்டப்பணிகளை துவக்கி வைத்தார் முதல்வர் விஜய்
UPDATED : நவ 02, 2026 01:10 PM
ADDED : நவ 02, 2026 10:27 AM
UPDATED : நவ 02, 2026 01:10 PM ADDED : நவ 02, 2026 10:27 AM
திருச்சி: புதுக்கோட்டையில் ரூ.23 கோடியில் பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டுள்ளது. மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில், 8 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், புதிய உள்அரங்கமும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றை திறந்து வைப்பதற்காக, முதல்வர் விஜய் இன்று புதுக்கோட்டைக்கு செல்கிறார். இதற்காக, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருச்சி சென்றார். அங்கிருந்து தனது பிரசார வாகனத்தின் மூலம் சாலை வழியாக புதுக்கோட்டை சென்றார்.
புதுக்கோட்டையில் ரோடு மேற்கொண்ட அவருக்கு, தவெக தொண்டர்கள், பொதுமக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். நிகழ்ச்சி நடக்கும் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்திற்கு சென்ற முதல்வர் விஜயை, போலீஸ் மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார். அங்கு விவசாயிகள் காட்சிப்படுத்தியிருந்த பருப்பு, அரிசி, பயிர் வகைகள் பார்வையிட்டார். புதுக்கோட்டை கலெக்டர் மாதிரி அலுவலகம் குறித்தும் அவருக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. மேடைக்கு சென்ற முதல்வர் விஜய்யை காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி, மதிமுக எம்பி துரை வைகோ உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர்.
முதல்வர் விஜய்க்கு புதுக்கோட்டை கலெக்டர் மாதிரியை அமைச்சர் பர்வேஸ் வழங்கினார். 70 புதிய திட்டப் பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும், 44 முடிவுபெற்ற திட்டப்பணிகளையும் முதல்வர் விஜய் வழங்கினார். வீட்டுமனைப்பட்டா உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகளை பயனாளிகளுக்கு அவர் வழங்கினார். ரூ.23 கோடியில் கட்டப்பட்ட புதுக்கோட்டை பேருந்து நிலையத்திற்கு நேரில் சென்று, அதனை துவக்கி வைத்தார். அப்போது, பேருந்து நிலைய வசதிகள் குறித்து முதல்வர் விஜய் கேட்டறிந்தார்.
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