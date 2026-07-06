தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/வட நெம்மேலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டப்பணி: முதல்வர் விஜய் ஆய்வு

வட நெம்மேலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டப்பணி: முதல்வர் விஜய் ஆய்வு

வட நெம்மேலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டப்பணி: முதல்வர் விஜய் ஆய்வு

9

UPDATED : ஜூலை 06, 2026 06:56 PM

ADDED : ஜூலை 06, 2026 04:25 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

9

UPDATED : ஜூலை 06, 2026 06:56 PM ADDED : ஜூலை 06, 2026 04:25 PM

9
Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

மாமல்லபுரம்: வட நெம்மேலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டப்பணியை முதல்வர் விஜய், பேட்டரி வாகனத்தில் ஆய்வு செய்தார்.

சென்னையின் குடிநீர் தேவையை தீர்ப்பதற்காக மாமல்லபுரம் அருகே நெம்மேலியில் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

தொடர்ந்து, வட நெம்மேலியில் தினமும் 40 கோடி லிட்டர் கடல்நீரை குடிநீராக்கும் திட்டமும் இறுதி கட்டத்தில் உள்ளன.

இந்நிலையில், இங்கு வந்த முதல்வர் விஜய் இந்த பணிகளை ஆய்வு செய்தார். பேட்டரி வாகனத்தில் சென்ற முதல்வர் விஜய், திட்ட செயல்பாடு, உற்பத்தி திறன், விரிவாக்கப் பணிகளின் முன்னேற்றம் குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார். முதல் அலகு மற்றும் 2வது அலகு என இரண்டு ஆய்வு செய்தார்.

மனுக்களை வாங்கினார்


முன்னதாக தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து காரில் வெளியே கிளம்பிய முதல்வர் விஜயை பார்க்க பொது மக்கள் கூடியிருந்தனர்.அவர்களை பார்த்ததும் விஜய் காரை நிறுத்தியதும், ஏராளமானோர் அவரிடம் கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர். அதனை முதல்வர் பெற்றுக் கொண்டார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us