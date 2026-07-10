கரூரில் 31 பேருக்கு அரசு பணி: நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் முதல்வர் விஜய்
கரூரில் 31 பேருக்கு அரசு பணி: நியமன ஆணைகளை வழங்கினார் முதல்வர் விஜய்
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 05:16 PM
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:52 PM
UPDATED : ஜூலை 10, 2026 05:16 PM ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:52 PM
சென்னை: கரூரில் கடந்த 2025 செப்., 7ல், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த 31 பேருக்கு தற்காலிக அரசு பணி வழங்குவதற்கான பணி நியமன ஆணைகளை முதல்வர் விஜய் வழங்கினார். ஈரோட்டை சேர்ந்தவருக்கு 10 லட்ச ரூபாய்க்கான நிவாரண நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.
கரூரில் கடந்த 2025 செப்., 7ல், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அதன் பின், 285 நாட்களாக கரூர் செல்லாத நிலையில், முதல்வரான பின், முதல் முறையாக விஜய் இன்று கரூர் சென்றார். கரூர் மாவட்டம், வெண்ணெய்மலை அருகே, தனியார் கல்லுாரி விளையாட்டு மைதானத்தில், 5,000 பேர் பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில், முதல்வர் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
தொடர்ந்து, 'ரோடு ஷோ' சென்ற முதல்வர் விஜய், விருந்தினர் மாளிகையில் சிறிது நேரம் ஓய்வெடுத்தார். பிறகு, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி கள் வழங்கும் விழா, அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக்கூட்டம் ஆகியவற்றில் பங்கேற்றார்.
மனவாசி ஊராட்சியில், 1,700 கோடி ரூபாயில், தோல் அல்லாத காலணிகளை உற்பத்தி செய்யும் தனியார் எவர்கிரீன் கோதாரி காலணி தயாரிப்பு நிறுவனத் திற்கு, முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டினார். இந்த தொழிற்சாலையால், 13,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதை தொடர்ந்து, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 31 பேருக்கு, கருணை அடிப்படையில், பல்வேறு அரசு துறைகளில் தற்காலிக பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.
முதல்வரிடம் பணி நியமன ஆணைகளை பெற்றவர்கள் விபரம்
01. ஆனந்த ஜோதி - இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிகல்வித்துறை, கரூர்
02. நிவேதா - இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிகல்வித்துறை, கரூர்
03. கலைச்செல்வி - அலுவலக உதவியாளர், வருவாய் அலகு, கரூர்
04. சதீஸ்குமார் - அலுவலக உதவியாளர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர்
05. விமல் - அலுவலக உதவியாளர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர்
06. சங்கவி- இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிகல்வித்துறை, கரூர்
07. ரகுநாதன் - இரவு காவலர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர்
08. செல்வராணி - மசால்ஜி, மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர்
09. திவ்யா - இளநிலை உதவியாளர், பள்ளி கல்வித்துறை, கரூர்
10. கிருஷ்ணமூர்த்தி - இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிகல்வித்துறை கரூர்
11. மோனிஷா - இளநிலை உதவியாளர், ஊராட்சி வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை கரூர்
12. சந்திரகலா - இளநிலை உதவியாளர், ஊராட்சிவளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை கரூர்
13. மகாலட்சுமி- இளநிலை உதவியாளர், காவல்துறை கரூர்
14. தனலட்சுமி - இளநிலை உதவியாளர், காவல்துறை கரூர்
15. முருகன் - அலுவலக உதவியாளர், கரூர்
16. பிரபாகரன் - இளநிலை உதவியாளர், பதிவுத்துறை, கரூர்
17. ஷர்மிளா - இளநிலை உதவியாளர், பதிவுத்துறை, கரூர்
18. சந்தியா - இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை கரூர்,
19. அஷ்வின் குமரன் - இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை கரூர்
20. சுதன் - அலுவலக உதவியாளர், கரூர்
21. அகிலா - அலுவலக உதவியாளர், ஈரோடு
22. குணசேகர் - இளநிலை உதவியாளர், பேரூராட்சிகள் துறை, ஈரோடு
23. ஜெயபிரகாஷ் - இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சித்துறை, திருப்பூர்.
24. நிவேதிதா - இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, திருப்பூர்
25. தீபலட்சுமி - இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, கரூர்
26. மல்லிகா - இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சிமற்றும் ஊராட்சித்துறை, திண்டுக்கல்
27. பிரபாகரன் - இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, திண்டுக்கல்
28. ஜோதி - இரவு காவலர், பழங்குடியினர் அடிமலைப்புதூர் உண்டுஉறைவிட உயர்நிலைப்பள்ளி, சேலம்
29. பிரியதர்ஷினி - இளநிலை உதவியாளர், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, கரூர்
30. சக்திவேல் - இளநிலை உதவியாளர், பள்ளிகல்வித்துறை, கரூர்
31. யோகேஷ்குமார்- இரவு காவலர், மாவட்ட வருவாய் அலகு, கரூர்.
ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சாந்தி என்பவருக்கு 10 லட்ச ரூபாய்க்கான கருணைத்தொகையை விஜய் வழங்கினார்.
சிறப்பு வீடியோ!
கரூரில் 31 பேருக்கு அரசு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கிய முதல்வர் விஜய்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு