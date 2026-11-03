மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார் முதல்வர் விஜய்
மகளிர் சுய உதவிக்குழுவினருக்கு ரூ.3 ஆயிரம் கோடியில் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார் முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 03, 2026 12:50 PM
ADDED : நவ 03, 2026 12:50 PM
- நமது நிருபர் -
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறையில் நடக்கும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் முதல்வர் விஜய் பங்கேற்றார். 26,000 மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு தொழில் முனைவோருக்கான ரூ.3,000 கோடி வங்கி நிதியை வழங்கினார்.
மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்கள் கடந்து வந்த வெற்றிப்பாதை குறித்த புகைப்பட கண்காட்சியை பார்வையிட்டார். முதல்வர் விஜய் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட அழகிய பத்தமடை பாய் நினைவுப் பரிசாக வழங்கப்பட்டது.
ரோடு ஷோ
முன்னதாக, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் முதல்வர் விஜய் கோவை வந்தார். விமான நிலையத்தில், முதல்வர் விஜயை அமைச்சர்கள் அருண்ராஜ், செங்கோட்டையன், விக்னேஷ் உள்ளிட்டோர் பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர். கோவையில் இருந்து பெருந்துறைக்கு செல்லும் வழியில் முதல்வர் விஜய் ரோடு ஷோ நடத்தினார். வழியெங்கும் மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
தினமலர் நேரலை; வீடியோ பாருங்கள்!
பெருந்துறையில் மகளிர் சுய உதவிக்குழுவுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கினார் முதல்வர் விஜய்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு