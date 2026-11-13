பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கி குழந்தைகள் தின வாழ்த்து சொன்ன முதல்வர் விஜய்!
பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கி குழந்தைகள் தின வாழ்த்து சொன்ன முதல்வர் விஜய்!
UPDATED : நவ 13, 2026 11:18 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:31 AM
UPDATED : நவ 13, 2026 11:18 AM ADDED : நவ 13, 2026 10:31 AM
நமது நிருபர்
குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி, தமிழகத்தில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவ, மாணவியர், ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் என, 61 லட்சத்து 84,566 பேருக்கு, 'கேக்' வழங்க, தமிழக அரசு முடிவு செய்தது. இதற்காக, பிரிட்டானியா, டீரிம் பேக், ஐ.டி.சி., எலைட் நேச்சுரல் ஆகிய நிறுவனங்களிடம், பல்வேறு வகையான 'கேக்'குகள் வாங்கப்பட்டன. குழந்தைகள் தினமான, நவ.,14 சனிக்கிழமை, அரசு விடுமுறை என்பதால், இன்று 'கேக்' வழங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டது.
சென்னை, கொளத்துார் தொகுதிக்கு உட்பட்ட, பெரம்பூர், மடுமா நகர் பகுதியில் உள்ள, மாநகராட்சி நடுநிலை பள்ளியில், மாணவ, மாணவியருக்கு, முதல்வர் விஜய், இன்று (நவம்பர் 13) 'கேக்' வழங்கினார். கேக்குடன், விஜய் புகைப்படம் அச்சிடப்பட்ட வாழ்த்து அட்டைகள் வழங்கப்பட்டன. வாழ்த்து அட்டையின் முன்புறம், 'ஆல் இஸ் வெல், கான்பிடண்ட்டா இருங்க'; பிரியமுடன் விஜய் என்ற வாசகம் இடம் பெற்றுள்ளது. வாழ்த்து அட்டையின் பின்புறம், மாணவர்களுக்கான கால அட்டவணை இடம் பெற்றுள்ளது.
வீரமங்கை வேலு நாச்சியார், மகாகவி பாரதியார் வேடமிட்டு முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் பள்ளிக் குழந்தைகள் உரையாற்றினர்.
களத்தில் தினமலர்!
சென்னை கொளத்தூரில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கிய முதல்வர் விஜய்; தினமலர் வெப்சைட் மற்றும் யூடியூப் சேனலில் நேரலை ஒளிபரப்பு