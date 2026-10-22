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சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் தெரிவித்தார்.
அவரது பதிவு: மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்.
தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் பணியாற்றிட எனது வாழ்த்துகள். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.
மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து
மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து
ADDED : அக் 22, 2026 01:34 PM
ADDED : அக் 22, 2026 01:34 PM
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சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் தெரிவித்தார்.
அவரது பதிவு: மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்.
தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் பணியாற்றிட எனது வாழ்த்துகள். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.