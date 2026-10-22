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மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து

மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் வாழ்த்து

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ADDED : அக் 22, 2026 01:34 PM

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ADDED : அக் 22, 2026 01:34 PM

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சென்னை: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு முதல்வர் விஜய் பிறந்த நாள் தெரிவித்தார்.

அவரது பதிவு: மத்திய உள்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துகள்.

தாங்கள் நல்ல உடல்நலத்துடனும், நீண்ட ஆயுளுடனும் பணியாற்றிட எனது வாழ்த்துகள். இவ்வாறு முதல்வர் விஜய் கூறியுள்ளார்.

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