மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் இன்று பிரசாரம்; 7,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி
மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய் இன்று பிரசாரம்; 7,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி
ADDED : செப் 25, 2026 03:52 AM
ADDED : செப் 25, 2026 03:52 AM
சென்னை: மதுராந்தகத்தில் முதல்வர் விஜய், இன்று பிரசாரம் செய்ய உள்ள நிலையில், 7,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மதுராந்தகம் சட்டசபை தொகுதி இடைத்தேர்தல், அடுத்த மாதம், 6ம் தேதி நடக்கிறது. அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்த மரகதம் குமரவேல் அக்கட்சி சார்பில் போட்டியிடுகிறார்.
மரகதம் குமரவேலை ஆதரித்து மதுராந்தகம் தொகுதியில், முதல்வர் விஜய் இன்று பிரசாரம் செய்ய உள்ளார். இதற்காக, சென்னை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில், ஆத்துார் சுங்கச்சாவடி அருகே பிரமாண்ட பந்தல் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இங்கு, இன்று பிற்பகலில், தனது பிரசார வாகனத்தில் நின்றபடி, முதல்வர் விஜய் பேசவுள்ளார்.
இந்த பிரசார கூட்டத்தில் பங்கேற்க, த.வெ.க., மற்றும் கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் 7,000 பேருக்கு, 'கியூ.ஆர்' குறியீடுடன் கூடிய அனுமதி சீட்டுகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன.
மரகதம் குமரவேல் பிரசாரம் செய்யும் இடங்களில், சிலர் பிரச்னைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதனால், அவருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு குறைந்துள்ளதாக, நிர்வாகிகள் புகார் கூறி வருகின்றனர். எனவே, தீவிர பிரசாரம் வாயிலாக, மரகதம் குமரவேலின் வெற்றி வாய்ப்பை உறுதி செய்ய, முதல்வர் விஜய் திட்டமிட்டு ள்ளார்.