ஆட்சிக்கு ஆதரவு தரும் கட்சிகளுடன் முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை
ஆட்சிக்கு ஆதரவு தரும் கட்சிகளுடன் முதல்வர் விஜய் இன்று ஆலோசனை
ADDED : ஜூலை 01, 2026 03:43 AM
ADDED : ஜூலை 01, 2026 03:43 AM
சென்னை: இன்று(ஜூலை 1) நடக்கவுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டணி கட்சிகள் கூட்டத்தில், உள்ளாட்சி தேர்தல் கூட்டணி குறித்து, முதல்வர் விஜய் முடிவு செய்ய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசுக்கு காங்கிரஸ், வி.சி.க., முஸ்லிம் லீக், மார்க்சிஸ்ட், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு அளித்துள்ளன. இச்சூழலில், த.வெ.க., கூட்டணி கட்சிகளின் கூட்டம், சென்னை கோவளத்தில் இன்று நடக்கிறது.
எதிர்க்கட்சிகள் பலமாக உள்ளதால், பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை சுமுகமாக நடத்துவது, துறை ரீதியான மானிய கோரிக்கைகள் குறித்து, கூட்டணி கட்சிகளுடன் விஜய் ஆலோசிக்க உள்ளார். விரைவில் நடக்க இருக்கும் இடைத்தேர்தலில், அனைத்து தொகுதிகளிலும் த.வெ.க., போட்டியிட உள்ளது.
இதற்கு கூட்டணி கட்சிகள் முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும், அதற்கு பதிலாக வரும் உள்ளாட்சி தேர்தலில், கூட்டணி கட்சிகளுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்றும், கூட்டத்தில் விஜய் வலியுறுத்த உள்ளார். இதற்காகவே கூட்டணி கட்சிகள் கூட்டம் கூட்டப்பட்டு உள்ளதாகவும், கூட்டணிக்கு பெயர் சூட்டுவது தொடர்பாகவும் முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது.