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இன்று கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்; 32 பேருக்கு அரசு பணி

இன்று கரூர் செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்; 32 பேருக்கு அரசு பணி

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:16 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:16 AM

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சென்னை: கரூரில் கடந்த 2025 செப்., 7ல், தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய் பங்கேற்ற கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி, 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அதன் பின், 285 நாட்களாக கரூர் செல்லாத நிலையில், முதல்வரான பின், முதல் முறையாக விஜய் இன்று கரூர் செல்கிறார்.

கரூர் மாவட்டம், வெண்ணெய்மலை அருகே, தனியார் கல்லுாரி விளையாட்டு மைதானத்தில், 5,000 பேர் பங்கேற்கும் மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தில், முதல்வர் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார்.

தொடர்ந்து, கரூர் கலெக்டர் அலுவலகம் செல்லும் வழியில், 'ரோடு ஷோ' செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

பின், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவி கள் வழங்கும் விழா, அதிகாரிகளுடனான ஆய்வுக்கூட்டம் ஆகியவற்றில் பங்கேற்க உள்ளார்.

மனவாசி ஊராட்சியில், 1,700 கோடி ரூபாயில், தோல் அல்லாத காலணிகளை உற்பத்தி செய்யும் தனியார் எவர்கிரீன் கோதாரி காலணி தயாரிப்பு நிறுவனத் திற்கு, முதல்வர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார். இந்த தொழிற்சாலையால், 13,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதை தொடர்ந்து, கரூர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தோரின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 32 பேருக்கு, கருணை அடிப்படையில், பல்வேறு அரசு துறைகளில் பணி நியமன ஆணைகளை வழங்க உள்ளார்.

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