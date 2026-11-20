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திருச்சி, புத்துார் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள, புதிய மருத்துவ கட்டடத்தை, முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்து வைக்க இருந்தார்.
அரசு நலத்திட்ட உதவிகளையும், பொதுமக்களுக்கு வழங்க இருந்தார். இது மட்டுமின்றி 18 கி.மீ., 'ரோடு ஷோ' வாயிலாக மக்களை சந்திக்கவும், திட்டமிட்டு இருந்தார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் செய்திருந்தது.
கொளத்துார் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பாபு மறைவு காரணமாக, அவரது பயண திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், ரத்தான நிகழ்ச்சிகள், வரும் 23ம் தேதி நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று முதல்வர் விஜய், தனி விமானத்தில் திருச்சி சென்று, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உள்ளார்.
வரும் 23ல் திருச்சி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்
வரும் 23ல் திருச்சி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 20, 2026 06:41 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:41 PM
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திருச்சி, புத்துார் அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள, புதிய மருத்துவ கட்டடத்தை, முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்து வைக்க இருந்தார்.
அரசு நலத்திட்ட உதவிகளையும், பொதுமக்களுக்கு வழங்க இருந்தார். இது மட்டுமின்றி 18 கி.மீ., 'ரோடு ஷோ' வாயிலாக மக்களை சந்திக்கவும், திட்டமிட்டு இருந்தார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை மாவட்ட நிர்வாகம் செய்திருந்தது.
கொளத்துார் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பாபு மறைவு காரணமாக, அவரது பயண திட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், ரத்தான நிகழ்ச்சிகள், வரும் 23ம் தேதி நடக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்று முதல்வர் விஜய், தனி விமானத்தில் திருச்சி சென்று, நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உள்ளார்.