நவம்பர் 20ல் திருச்சி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்; நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க திட்டம்
நவம்பர் 20ல் திருச்சி செல்கிறார் முதல்வர் விஜய்; நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க திட்டம்
ADDED : நவ 10, 2026 08:18 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:18 PM
-நமது நிருபர்-
சட்டசபை தேர்தலில், திருச்சி கிழக்கு, பெரம்பூர் ஆகிய இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு, முதல்வர் விஜய் வெற்றி பெற்றார். திருச்சி கிழக்கு எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்ததால், இந்த தொகுதி காலியாக உள்ளது.
பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், கரூர், விராலிமலை தொகுதிகளும் காலியாக உள்ளன. இந்த 5 தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் அறிவிப்பை, இம்மாத இறுதிக்குள் வெளியிட, தேர்தல் கமிஷன் ஆலோசித்து வருகிறது.
இடைத்தேர்தல் நடக்க உள்ள தொகுதிகளில், முதல்வர் விஜய் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். சமீபத்தில், பெருந்துறை, விராலிமலை தொகுதிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் சென்று வந்தார். அங்கு நடந்த அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் பங்கேற்றார். 'ரோடு ஷோ' நடத்தி மக்களை சந்தித்தார்.
வரும் நவம்பர் 20ம் தேதி முதல்வர் திருச்சி செல்ல உள்ளார். புத்துார் அரசு மருத்துவமனை கட்டடம் உள்ளிட்டவற்றை திறந்து வைத்து, நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்க உள்ளார். திருச்சி கிழக்கு தொகுதியில் 'ரோடு ஷோ' நடத்தி மக்களை சந்திக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளார்.
அரசு சார்பில், பெண்களுக்கு பட்டுப்புடவை, எட்டு கிராம் தங்க நாணயம் வழங்கும் 'அண்ணன் சீர்' திட்டத்தையும், முதல்வர் விஜய் துவக்கி வைக்க உள்ளதாக தெரிகிறது.