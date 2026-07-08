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அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு சென்ற முதல்வர் விஜய்; தாய்மார்களிடம் நலன் விசாரிப்பு

அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு சென்ற முதல்வர் விஜய்; தாய்மார்களிடம் நலன் விசாரிப்பு

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UPDATED : ஜூலை 08, 2026 06:57 PM

ADDED : ஜூலை 08, 2026 06:00 PM

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UPDATED : ஜூலை 08, 2026 06:57 PM ADDED : ஜூலை 08, 2026 06:00 PM

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சென்னை: சென்னை எழும்பூரில் உள்ள குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்தார்.

தான் பிறந்த எழும்பூர் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு எந்த முன் அறிவிப்பும் இல்லாமல் முதல்வர் விஜய் வந்தார். அங்கு ஆய்வில் ஈடுபட்டதுடன், மகப்பேறு டாக்டர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். மருத்துவமனையில் வழங்கப்படும் சுகாதார சேவைகள், வசதிகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார்.

அங்கிருந்த தாய்மார்களிடம் நலன் விசாரித்ததுடன், குழந்தைகளை வாங்கி கொஞ்சினார். மருத்துவமனையில் அளிக்கப்பட்ட சேவை பற்றியும் தாய்மார்களிடம் கருத்து கேட்டறிந்தார். ஆய்வின்போது, அமைச்சர் அருண் ராஜ் மற்றும் அதிகாரிகள் உடன் சென்றனர்.

தொலைநோக்கு திட்டம்


இதன் பிறகு அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறியதாவது: எழும்பூர் மருத்துவமனையில் உள்ள வசதி சேவை, வார்டு எப்படி உள்ளது என்பதை முதல்வர் பார்வையிட்டார். என்ன செய்ய வேண்டும் என ஆலோசனை நடத்தினார். அதிகாரிகளுடன் கலந்து பேசி தொலைநோக்கு திட்டமாக மருத்துவமனை வளாகம் உருவாக்கப்படும்.

இங்கு பிறக்கும் குழந்தைகளை பெற்றோர், உறவினர்களுக்கு காட்ட பணம் கேட்கும் நிலை உள்ளது. யார் பணம் கேட்டாலும் உடனடியாக பணி நீக்கம் செய்ய உத்தரவிட்டு உள்ளோம். இதனை தாண்டியும் பணம் வாங்கிக் கொண்டு உள்ளனர். அரசு மருத்துவமனைக்கு ஏழை எளிய மக்கள் தான் வருகின்றனர். அவர்களிடம் பணம் வாங்கக்கூடாது.

எந்த மருத்துவமனையில் பணம் கேட்டாலும், வலியுறுத்தினாலும் 104 என்ற எண்ணில் அழைத்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அரசு மருத்துவமனையில் அம்மா உணவகம் அமைப்பது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

நேரலை


சென்னை எழும்பூர் அரசு மருத்துவமனையில் முதல்வர் விஜய் நேரில் ஆய்வு செய்தது குறித்த வீடியோ தினமலர் இணையதளம் மற்றும் சமூக வலைதளபக்கங்களில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது.

இதனைக் காண:https://www.youtube.com/watch?v=OnR0lDmn5PQ

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