22 கோடி வாக்காளர்களின் தரவுகளை சீனா திருடியது; அதிபர் டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு
22 கோடி வாக்காளர்களின் தரவுகளை சீனா திருடியது; அதிபர் டிரம்ப் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 02:36 PM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:35 PM
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 02:36 PM ADDED : ஜூலை 17, 2026 02:35 PM
வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவின் தேர்தல் உள்கட்டமைப்பைச் சீர்குலைக்கும் திறன் ரஷ்யா, சீனா, ஈரான், வட கொரியா மற்றும் அரசு சாரா அமைப்புகளுக்கு உள்ளது. 2020 அமெரிக்கத் தேர்தல் முடிவையே மாற்றும் வகையில், 22 கோடி வாக்காளர்களின் தரவுகளை சீனா திருடியது என அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் குற்றம் சாட்டினார்.
இது குறித்து வெள்ளை மாளிகையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் அதிபர் டிரம்ப் பேசியதாவது: 22 கோடி அமெரிக்க வாக்காளர்களின் தரவுகளை சீனா திருடியது. சீனாவின் தலையீட்டை மறைத்தது ஒரு ஆரம்பம் மட்டுமே. நமது தேர்தல் உள்கட்டமைப்பின் பாதுகாப்பு குறித்து பல ஆண்டுகளாக அமெரிக்கர்களிடம் அப்பட்டமாகப் பொய் சொல்லப்பட்டது என்பதை நிரூபிக்கின்றன. அவை பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடியவை.
ரஷ்யா, சீனா, ஈரான் மற்றும் வட கொரியா உள்ளிட்ட அமெரிக்காவின் எதிரிகளும், அரசு சாரா குழுக்களும், அமெரிக்கத் தேர்தல் உள்கட்டமைப்பைச் சீர்குலைக்கும் திறனைக் கொண்டுள்ளன. ஜனநாயகத்திற்கு இணையவழி அச்சுறுத்தல் உள்ளது. ஒவ்வொரு அமெரிக்கரும் தங்களின் வாக்கு சரியான முறையில் சென்று சேர்கிறது என்ற நம்பிக்கையை பெற வேண்டும். வாக்காளர்களுக்கு அமெரிக்கக் குடியுரிமைக்கான ஆவணச் சான்று கட்டாயம் என புதிய சட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்
இன்றைய தேர்தல் அமைப்பின் மீது மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை. ஹேக்கிங் மற்றும் வெளிநாட்டுத் தலையீடுகளுக்கு ஆபத்தான அளவுக்கு உள்ளது. தேர்தலில் மோசடி மற்றும் தலையீடுகள் இல்லாத ஒரு வலுவான அமைப்பை உருவாக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. இவ்வாறு அதிபர் டிரம்ப் கூறினார்.
அதிபர் டிரம்பின் குற்றச்சாட்டை சீனா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. இது குறித்து சீனத் தூதரக செய்தித் தொடர்பாளர் லியு சாங் கூறியதாவது: ''அமெரிக்கத் தேர்தல்கள் அவர்களின் சொந்த விவகாரம். அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலில் சீனா ஒருபோதும் தலையிட்டதில்லை, இனியும் அவ்வாறு செய்யாது. மக்கள் தங்கள் ஓட்டுக்களின் மூலம் முடிவை தீர்மானிப்பார்கள்,'' என்றார்.
சீனா மறுப்பு