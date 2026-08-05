புதிய வரிகளால் சீனா அதிருப்தி: அமெரிக்க முன்னணி நிறுவனங்கள் கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்ப்பு
புதிய வரிகளால் சீனா அதிருப்தி: அமெரிக்க முன்னணி நிறுவனங்கள் கறுப்புப் பட்டியலில் சேர்ப்பு
ADDED : ஆக 05, 2026 06:59 PM
ADDED : ஆக 05, 2026 06:59 PM
பீஜிங்: அமெரிக்காவின் பல முக்கிய நிறுவனங்களை சீனா கறுப்பு பட்டியலில் சேர்த்துள்ளது. ட்ரோன் ஏற்றுமதிக்கும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது.
வர்த்தகம், தொழில்நுட்பங்கள், செயற்கை நுண்ணறிவு என பல்வேறு துறைகளில் அமெரிக்கா, சீனா இடையே கடும் போட்டி காணப்படுகிறது. நாட்டின் பாதுகாப்புக்கு ஆபத்து என்று கூறி சீன ரோபோக்களுக்கு அமெரிக்கா அண்மையில் தடை விதித்தது. மேலும் பல்வேறு புதிய வரிகள், கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. இதன் காரணமாக, இருநாடுகள் இடையே பரஸ்பர உறவில் கடும்சிக்கல்கள் எழுந்துள்ளன.
இந் நிலையில், வர்த்தக ரீதியாக அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகளுக்கு சீனா பதிலடியாக அமெரிக்க ஏற்றுமதி நிறுவனங்கள் மீதமான கட்டுப்பாடுகளை அதிகரித்துள்ளது. அதன்படி, அமெரிக்காவின் 6 நிறுவனங்களை பொருளாதார தடைகள் விதிக்கப்பட்ட கறுப்புப் பட்டியலில் சீனா சேர்த்துள்ளது.
மேலும், ட்ரோன்கள் மீதான ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடுகளையும் கடுமையாக அமல்படுத்தி உள்ளது. அமெரிக்காவின் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான கட்டுப்பாடுகள் வலுப்படுத்த உயிரி தொழில்நுட்ப நிறுவனம், புவி அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் உள்ளிட்ட 6 அமெரிக்க நிறுவனங்கள் மீது சீனா தடை விதித்துள்ளது.
சீனாவில் நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள் இந்த நிறுவனங்களுடன் இணைந்து பரிவர்த்தனை உள்ளிட்ட பிற செயல்களில் ஈடுபடவும் தடை விதித்து உள்ளது.