'அலை பாய்ந்த கிளிண்டன் பார்வை': சுயசரிதையில் நினைவுகூர்ந்த சோனியா
'அலை பாய்ந்த கிளிண்டன் பார்வை': சுயசரிதையில் நினைவுகூர்ந்த சோனியா
ADDED : நவ 10, 2026 03:55 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:55 PM
காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சோனியா, ' பிலாங்கிங்: எ ஜர்னி ஆப் லவ்' என்ற பெயரில் தனது சுயசரிதை புத்தகத்தை எழுதினார். இந்த புத்தகம் இன்று வெளியானது.
அதில், அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் பில் கிளிண்டன் மற்றும் பிரான்ஸ் முன்னாள் அதிபர் சர்கோஸி இந்திய வருகையின் போது தனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் குறித்து பகிர்ந்துள்ளார்.
பில் கிளிண்டன் குறித்த அனுபவம்
சோனியா தனது புத்தகத்தில் கூறியதாவது:2000ம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிபராக இருந்த பில் கிளிண்டன் இந்தியா வந்தார். கிளிண்டனுடன், அவரது மகள் செல்சியாவும் வந்திருந்தார். கிளிண்டனை, மத்திய வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஷெரட்டன் ஓட்டலில் சந்தித்தேன். கிளிண்டன் நட்பாகவும், இயல்பாகவும், மிகுந்த நம்பிக்கையுடனும் காணப்பட்டார். எங்கள் கருத்துக்கு செவி சாய்ப்பதை விட, காஷ்மீர் குறித்த தனது சொந்த கருத்துகளையும் கணிப்புகளை கூறுவதில் அதிக ஆர்வம் காட்டினார். ' பூமியின் மிகவும் ஆபத்தான இடங்களில் காஷ்மீரும் ஒன்று,' என்றார்.
அப்போது மோனிகா லெவின்ஸ்கி சர்ச்சை ஓய்ந்திருந்தது. ஆனால், பழைய பழக்கங்கள் அவ்வளவு எளிதில் மாறாது என்பார்கள். அவரை கவுரவிக்கும் வகையில், அப்போதைய பிரதமர் வாஜ்பாய் அளித்த விருந்தின் போது, அங்கிருந்த கவர்ச்சியான பெண்களை யாருக்கும் தெரியாமல் கிளிண்டன் நோட்டமிடுவதை நான் கவனித்தேன்.'' இவ்வாறு சோனியா கூறியுள்ளார்.