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மோதலை காரணம் காட்டி கோவிலை மூடுவதா? அரசுக்கு ஐகோர்ட் கண்டனம்

மோதலை காரணம் காட்டி கோவிலை மூடுவதா? அரசுக்கு ஐகோர்ட் கண்டனம்

ADDED : ஜூலை 03, 2026 10:16 PM

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ADDED : ஜூலை 03, 2026 10:16 PM

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சென்னை: 'இரு பிரிவினர் இடையேயான மோதல் காரணமாக, கோவிலை மூடுவது என்பது, சூழலை சமாளிக்க முடியாத அரசு அதிகாரிகளின் நிர்வாக திறமையின்மையை பிரதிபலிக்கிறது' என, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தொட்டபூவதி கிராமத்தில், பசவனசுவாமி மற்றும் மண்டு மாரியம்மன் கோவில்கள் உள்ளன. இங்குள்ள கிராமங்களை சேர்ந்த இரு பிரிவினர் மத்தியில் ஏற்பட்ட மோதலை அடுத்து, 2025ம் ஆண்டு ஏப்., 12ல் கோவில்களை மூடும்படி, கோட்டாட்சியர் உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக்கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கோவில் பரம்பரை அறங்காவலர் செல்வராஜ் உள்பட ஒன்பது பேர் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு, நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர்கள் தரப்பில் வழக்கறிஞர் ஆர்.நிவேதா, அறநிலையத்துறை தரப்பில் வீரபத்திர பிரசாந்த், எதிர் மனுதாரர்கள் முருகன் உள்ளிட்டோர் சார்பில் வழக்கறிஞர் எஸ்.தமிழ்செல்வன் ஆஜராகினர்.

நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு: பொது அல்லது அரசு புறம்போக்கு நிலத்தில், இக்கோவில்கள் நுாற்றாண்டுக்கு மேலாக அமைந்துள்ளன. பொதுமக்கள் வழிபாட்டுக்காக நிறுவப்படும் கோவில்களில் மக்கள் வழிப்படுவதை, அரசின் ஹிந்து சமய அறநிலைய துறையோ அல்லது தனி நபர்களோ தடுக்க முடியாது. எந்த சூழலிலும் கோவிலை மூடக்கூடாது.

சட்டம் ஒழுங்கை காரணம் காட்டி, கோவில் மூடப்படக்கூடாது. பொதுமக்கள் வழிபடுவதற்காக அனைத்து நேரத்திலும் கோவில் திறந்திருக்க வேண்டும். இரு பிரிவினர் இடையேயான மோதல் காரணமாக, கோவிலை மூடுவது என்பது, சூழலை சமாளிக்க முடியாத அரசு அதிகாரிகளின் நிர்வாக திறமையின்மையை பிரதிபலிக்கிறது.

சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னையை ஏற்படுத்துபவர்கள் மீது, குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கலாம். காலவரையின்றி பிரச்னை நீடித்தால், இரு பிரிவினரிடையே சமாதானம் ஏற்படும் வரை, ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கோவில் நிர்வாகத்தை கையில் எடுக்கலாம். இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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