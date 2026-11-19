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சென்னை: சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்யை, பிரான்ஸைச் சேர்ந்த ரெனால்ட் குழுமத்தின் சிஇஓ பிரான்சுவா புரோவோஸ்ட் தலைமையிலான குழுவினர் இன்று சந்தித்து பேசினர்.
தமிழகத்தில் ரெனால்ட் குழுமம் தனது முதலீட்டைத் தொடர்ந்து அதிகரித்திட வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தினார். அதற்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் தமிழக அரசு செய்துதரும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார்.
இந்த சந்திப்பின் போது, ரெனால்ட் குழுமத்தின் தலைமை வளர்ச்சி அலுவலர் பேப்ரிஸ் காம்போலிவ், இந்தியாவிற்கான தலைமைச் செயல் அலுவலர் ஸ்டீபன் டெப்லைஸ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.
தமிழகத்தில் முதலீட்டை அதிகரியுங்கள்... ரெனால்ட் குழுமத்தினரிடம் முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தல்
தமிழகத்தில் முதலீட்டை அதிகரியுங்கள்... ரெனால்ட் குழுமத்தினரிடம் முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 19, 2026 01:39 PM
ADDED : நவ 19, 2026 01:39 PM
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சென்னை: சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதல்வர் விஜய்யை, பிரான்ஸைச் சேர்ந்த ரெனால்ட் குழுமத்தின் சிஇஓ பிரான்சுவா புரோவோஸ்ட் தலைமையிலான குழுவினர் இன்று சந்தித்து பேசினர்.
தமிழகத்தில் ரெனால்ட் குழுமம் தனது முதலீட்டைத் தொடர்ந்து அதிகரித்திட வேண்டும் என முதல்வர் விஜய் வலியுறுத்தினார். அதற்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் தமிழக அரசு செய்துதரும் என்றும் உறுதியளித்துள்ளார்.
இந்த சந்திப்பின் போது, ரெனால்ட் குழுமத்தின் தலைமை வளர்ச்சி அலுவலர் பேப்ரிஸ் காம்போலிவ், இந்தியாவிற்கான தலைமைச் செயல் அலுவலர் ஸ்டீபன் டெப்லைஸ் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.