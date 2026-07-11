தினமும் 14 மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் முதல்வர் விஜய்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பெருமிதம்
தினமும் 14 மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் முதல்வர் விஜய்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பெருமிதம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:13 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 08:13 PM
அனைத்து அமைச்சர்களும் நாள்தோறும் 13 மணி நேரம் வேலை செய்கின்றனர். முதல்வர் விஜய் 14 மணி நேரம் வேலை செய்கிறார் என அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
நமது நிருபர்
இது குறித்து மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் மதுரை - திருநகரில் அளித்த பேட்டி: தி.மு.க., பலவீனம் அடைந்து வருகிறது. தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வை கேலி செய்யும் எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை. அந்த நிலைமைக்கு அவர்கள் தான் காரணம். எம்.ஜி.ஆர்., - ஜெயலலிதா காலத்தில் கூட தி.மு.க., இந்த அளவிற்கு அழிவை சந்தித்ததில்லை.
'தி.மு.க., கூட்டணியில் இருந்த கட்சிகளை அழைத்து த.வெ.க., அமைச்சரவையில் இடம் கொடுத்திருப்பது நியாயம் எனில், எந்த கூட்டணியும் நியாயம் தான்' என அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் கூறுகிறார்.
இபிஎஸ் துரோகி, பன்னீர்செல்வம் துரோகி என்று சொல்லித்தான் அ.ம.மு.க.,வை தொடங்கினார் தினகரன். ஒன்பது ஆண்டுகள் பழனிசாமியை துரோகி என கூறிவிட்டு அவரை முதல்வராக்குவதற்காக, ஒரே ஒரு எம்.எல்.ஏ.,வை கவர்னர் மாளிகைக்கு அழைத்துச் சென்றார். தினகரனுடன் பயணித்தவர்கள் நடுத்தெருவில் நிற்கிறார்கள். பழனிசாமியும், ஸ்டாலினும் ஒன்றாக பயணிக்கவா மக்கள் தீர்ப்பளித்தனர்.
கரூர் உயிரிழப்பு மிகப்பெரிய சதிவேலை; இதை யாரும் மறக்க மாட்டோம். பலியானோரின் குடும்பத்திற்கு உதவியதற்கும், இடைத்தேர்தலுக்கும் சம்பந்தமில்லை. மக்கள் ஆதரவு எங்களுக்கு உள்ளது. எப்போது வேண்டுமானாலும் தேர்தலை சந்திக்க தயாராக உள்ளோம்.
அனைத்து அமைச்சர்களும் நாள்தோறும் 13 மணி நேரம் வேலை செய்கின்றனர். முதல்வர் விஜய் 14 மணி நேரம் வேலை செய்கிறார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.