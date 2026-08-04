கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு காபி, டீ, பிஸ்கட்; அமைச்சர்கள் அலுவலக செலவு அதிகரிப்பு
கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு காபி, டீ, பிஸ்கட்; அமைச்சர்கள் அலுவலக செலவு அதிகரிப்பு
UPDATED : ஆக 04, 2026 12:55 PM
ADDED : ஆக 04, 2026 04:32 AM
UPDATED : ஆக 04, 2026 12:55 PM ADDED : ஆக 04, 2026 04:32 AM
- நமது நிருபர் -
சென்னை தலைமை செயலகத்தில் உள்ள அமைச்சர்கள் அலுவலகங்களில், அன்றாட செலவு அதிகரித்திருப்பதால், அதை ஈடுகட்ட, துறை அதிகாரிகள் வேறு வழிகளில் வசூலிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
தலைமை செயலக அதிகாரிகள் கூறியதாவது: சென்னை தலைமை செயலகத்தில் அனைத்து அமைச்சர்களுக்கும் தனி அறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த அறைகளில் அமைச்சரின் உதவியாளர்கள், அமைச்சக பணியாளர்கள் இருப்பர்.
அமைச்சரின் ஆதரவாளர்களும் இருப் பவர். அமைச்சரை சந்திக்க வரும் நபர்களை பொறுத்து, மதிய உணவு, தண்ணீர், டீ, காபி, 'ஸ்நாக்ஸ்' போன்றவை வழங்கப்படும். ஆனால், அமைச்சர்கள் அலுவலகத்தின் செலவுக்காக, அரசு தரப்பில் போதிய நிதி ஒதுக்கப் படுவதில்லை.
பல மடங்கு இதனால், அலுவலக செலவை, அந்த துறையின் பொறியாளர்கள், அதிகாரிகள்தான் கவனிக்க வேண்டும். அதன்படி, ஒரு அமைச்சரின் அலுவலக செலவே, மாதம் 2 முதல் 4 லட்சம் ரூபாய் வரை ஆகும்.
இந்த செலவை ஓரளவுக்கு கட்டுப்படுத்த, கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில், அமைச்சர் அலுவலகங்களில், மதிய சாப்பாடு 'கட்' செய்யப்பட்டது. தற்போது, த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின், தலைமை செயலகத்தில் அமைச்சர்களை காண அதிகமானோர் வருகின்றனர்.
இதனால், தண்ணீர் பாட்டில், டீ, பிஸ்கட் செலவு அதிகரித்துள் ளது. அதேபோல், அமைச்சர்களின் அலுவலகத்திலேயே இருக்கும் கட்சிக்காரர்கள், ஆதரவாளர்களுக்கு சாப்பாடு வழங்குவதும் வழக்கமாகி வருகிறது.
முதல்வர் விஜய் கூட, தன் வீட்டிலிருந்து சாப்பாடு எடுத்து வருகிறார். ஆனால், அமைச்சர் அலுவலகத்தில் இருப்பவர்கள், காலை டிபன், மதிய உணவு, மாலையில் ஸ்நாக்ஸ் என எல்லாவற்றையும் பெரிய ஹோட்டலில், 'ஆர்டர்' செய்கின்றனர். இதனால், செலவு அதிகரித்து விட்டது.
இந்நிலையில், பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடக்கும்போது, ஒவ்வொரு அமைச்சர் அறையிலும் கூட்டம் நிரம்பி வழியும். அப்போது செலவு பல மடங்கு உயர வாய்ப்பு உள்ளது. அப்படி நடந்தால், ஒவ்வொரு அமைச்சர் அலுவலகத்துக்கும் தலா, 10 லட்சம் ரூபாய் முதல் 15 லட்சம் ரூபாய் வரை செலவு எகிற வாய்ப்பு இருக்கிறது.
கட்டாயம்
இது மொத்தமும் துறையின் அதிகாரிகள் தலையில்தான் விழும். இதை சாக்காக வைத்து, அதிகாரிகள் வசூல் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். இந்த முறைகேட்டை தவிர்க்க, அமைச்சர்களின் அலுவலக செலவை குறைக்க வேண்டும்.
அதோடு, அமைச்சர் அலுவலக செலவுக்காக தனியாக நிதி ஒதுக்க வேண்டும். தற்போது, டீ, காபி செலவுக்கு மட்டும் மாதம் 5,000 முதல் 8,000 ரூபாய் வரை, பொதுத் துறை அனுமதிக்கிறது; அந்த தொகை, ஒரு நாள் செலவுக்கே போதாது. இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.