கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் மேலும் ஒரு போலி பதிப்பக நூல்கள்!
கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் மேலும் ஒரு போலி பதிப்பக நூல்கள்!
ADDED : நவ 11, 2026 02:04 PM
ADDED : நவ 11, 2026 02:04 PM
கோவை: கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் என்ற பதிப்பகங்களின் பெயரில் போலி நூல்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போலி எழுத்தாளர்கள் பெயரில், ஏஐ பயன்படுத்தி எழுதப்பட்ட 2 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்கள் அகற்றப்பட்டன. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தனிப்படைகள் அமைத்து விசாரிக்கப்படும் என்று அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தற்போது, கோவை ஈவெரா அறிவுலகத்தில் மற்றொரு பதிப்பகத்தின் பெயரில் போலி நூல்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது அம்பலமாகியுள்ளது. பிரபல பதிப்பகமான விண்டேஜ் பெயரில் 2025 மற்றும் 2026 ஆண்டில் ஆங்கிலத்தில் 257 நூல்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து நூல்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள சர்வதேச தரப்புத்தக எண் போலியானவை என்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. 300 பக்கங்களைக் கொண்ட நூல், ரூ.9900க்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நூல்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள 70 சதவீதம் தகவல்கள் ஏஐயுடன் பொருந்துவதாக உள்ளது. நூலின் கடைசி பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ள எழுத்தாளர்களின் போட்டோக்களும் போலியானது என தெரிய வந்துள்ளது.
அகல் விளக்கு, பீனிக்ஸ் பதிப்பகங்களுக்கு ஒரே முகவரி இருந்ததைப் போல, விண்டேஜ் பதிப்பகத்தின் முகவரியிலும் மோசடி நடந்துள்ளது. லண்டனை தலைமையிடமாகக் கொண்டதாகக் குறிப்பிடப்பட்ட முகவரியில் ஒரு கட்டடம் கூட இல்லை என்று கூறப்படுகிறது.
நூலகத்திற்கான நூல் கொள்முதலில் அடுத்தடுத்த முறைகேடுகள் வெளிவந்த வண்ணம் உள்ளது. இது தொடர்பாக விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கல்வியாளர்கள், எழுத்தாளர்கள் தரப்பில் கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது