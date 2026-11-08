கோவை நூலக போலி புத்தகங்களை தீயிட்டு எரிக்க வேண்டும்; சொல்கிறார் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
கோவை நூலக போலி புத்தகங்களை தீயிட்டு எரிக்க வேண்டும்; சொல்கிறார் அமைச்சர் அருண்ராஜ்
ADDED : நவ 08, 2026 02:48 PM
ADDED : நவ 08, 2026 02:48 PM
சென்னையில் அவர் அளித்த பேட்டி;
கோவை நூலக கொள்முதல் குறித்து நியாயமான முறையில் விசாரணை நடத்தப்படும். யார் தவறு செய்திருந்தாலும் அவர்கள் மீது பாரபட்சமின்றி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
ஈவெராவை கொள்கை தலைவராக ஏற்றுக் கொண்ட கட்சி தவெக. கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை ஆதரித்து வெளிப்படையான அரசியல் செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். திமுக மாதிரி போலி அரசியல் பண்ண எங்களுக்கு தெரியாது.
ஈவெரா பெயரில் ஊழல் செய்தது மிகுந்த வருத்தத்துக்குரியது. தவெக ஆட்சியில் நியாயமாக விசாரித்து, தவறு செய்த திமுக மாஜி அமைச்சர்களுக்கு கடும் தண்டனை வாங்கி கொடுப்போம்.
போலி நூல்கள் யார் கைக்கும் போகக்கூடாது, எடைக்கும் போடக்கூடாது. கண்டிப்பாக அவை தீயிட்டு அழிக்க வேண்டும். ஒரு புத்தகத்தையே ஏஐ மூலமாக போலியாக தயாரிக்கும் போது, அதனை எழுதியவர்களின் பெயர்களில் என்ன இருக்கிறது?
இவ்வாறு அமைச்சர் அருண்ராஜ் கூறினார்.