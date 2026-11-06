கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி நுால்கள்; தமிழுக்கு வந்த மாபெரும் சோதனை!
கோவை பெரியார் அறிவுலகத்தில் போலி நுால்கள்; தமிழுக்கு வந்த மாபெரும் சோதனை!
ADDED : நவ 06, 2026 01:42 PM
ADDED : நவ 06, 2026 01:42 PM
-நமது நிருபர்-
கோவையில் ரூ.300 கோடியில் பெரியார் அறிவுலகம் அமைக்கப்பட்டபோது, மகிழ்ச்சி அடைந்தோர் ஏராளம் உண்டு. 7 தளங்கள் கொண்ட நுாலகத்தில், ரூ.50 கோடியில் புத்தகங்கள், ரூ.5 கோடியில் இ-புத்தகங்கள் அமைக்கப்பட்டதாக சொன்னபோது, எல்லோரும் ஒருமனதாக வரவேற்றனர். அப்படி மன மகிழ்ச்சி அடைந்தவர்களை வேதனைப்பட வைக்கும் வகையிலான தகவலை சொல்லி இருக்கிறார், எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன்.
போலி எழுத்தாளர்கள் பெயர்களில் தயார் செய்யப்பட்ட போலியான நுால்கள் ஏராளம் இந்த நுாலகத்தில் இடம் பெற்றுள்ளன. அதுவும், அதிகப்படியான விலை கொடுத்து வாங்கியுள்ளனர். இந்த நுாலகத்துக்கு நுால்கள் சப்ளை செய்யவே, பதிப்பகம் தொடங்கியிருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்கிறார் பெருமாள் முருகன்.
அவர் கூறியவை அத்தனையும் உண்மை என்று கூறும் வகையில், நுாலகத்தில் இருக்கும் நுால்களின் உள்ளடக்கம் இருக்கிறது.
இது பற்றி பெருமாள் முருகன், 'சிந்தை' தளத்தில் எழுதிய கட்டுரையில் கூறியிருப்பதாவது: 'தேவ் நிலன்' என்னும் நானறியாத அல்லது யாரும் அறியாத தமிழறிஞர் எழுதிய 'மதுரைக் காஞ்சி ஒரு இலக்கியப் பயணம்.' இதுவும் முந்நூறு பக்கம் கொண்ட 1395/- ரூபாய் விலை போடப்பட்ட நூல். இதிலிருந்து சிறுபகுதியைப் பார்க்கலாம்: 'மதுரைக்காஞ்சி என்பது மதுரைக் கூழத்திப் பெருவழுதி என்ற புலவர் பாடிய 782 செய்யுள்களை உள்ளடக்கிய கவிதைத் தொகுப்பாகும்.' (ப.5).
'அரசர் மதுரைக் கூழத்திப் பெருவழுதி உண்மையில் ஒரு தீர்க்க தரிசனத்துடன் கூடிய வீர அரசன். இவர் யுத்தங்களில் வெற்றி பெற்றதோடு யுத்தத்திற்குப் பிறகு ஏற்படும் சமூக பொருளாதார பக்க விளைவுகளையும் கையாளும் திறன் பெற்றிருந்தார்' (ப.13). இப்படித்தான் நூல் முழுவதும் அமைந்திருக்கிறது. யாரப்பா, இந்தக் கூழத்திப் பெருவழுதி? மதுரைக் காஞ்சியின் ஆசிரியர் மாங்குடி மருதனார் என்று படித்திருக்கிறேன். அவர் புலவர்தான். அரசர் அல்லர். இந்நூலை எழுதிய 'தமிழறிஞர்' தேவ் நிலன் எங்கிருந்து புதிய உண்மைகளைக் கண்டுபிடித்தார்? ஒன்றும் விளங்கவில்லையே. பழந்தமிழ் இலக்கியம்தான் இப்படி.
இருபதாம் நூற்றாண்டுக்கு வந்தால் பாரதியார்தானே முக்கியமான கவிஞர்? 'பாரதியார் கதைகள்' என்றொரு நூல். இது பாரதியார் எழுதிய கதைகளைக் கொண்ட நூலா அவர் கதைகளைப் பற்றிய நூலா? ஒன்றும் விளங்கவில்லை. ஆசிரியர் பெயர்: மனிஷா சரவணன். 'சாதனையின் முகம்' என்றொரு கதையைப் பாரதியார் எழுதியிருக்கிறாராம். பாரதியாரின் எழுத்துக்களைப் புதிது புதிதாகக் கண்டுபிடித்துக்கொண்டுவரும் ய.மணிகண்டன் போன்ற பாரதி ஆய்வாளர்கள்தான் இதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
அக்கதை என்னவாம்? 'மதுரை நகரில் பிறந்த இராமன் சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவன். அவன் வாழ்க்கைப் பயணம் தொலைந்திருந்தது. அதிகமான வேலை இல்லாத காலத்தில் அவன் செருப்புச் சூடிகளை விற்கும் தொழிலில் பணி செய்கின்றான். அவன் சாதாரண வாழ்க்கையில் மிகவும் அழுத்தமான ஒருவராக வாழ்ந்தது. ஆனால் அவன் மனதில் எப்போதும் ஒரு விருப்பம், ஒரு கனவு இருந்தது - நல்ல கல்வி, உயர்ந்த வாழ்வு மற்றும் முன்னேற்றம்.' (ப.138). இதுதான் பாரதியாரின் மொழிநடையா? இப்படியும் தமிழ் உண்டா? என்னே, தமிழுக்கு வந்த சோதனை!
இவ்வாறு கூறியிருக்கிறார், பெருமாள் முருகன்.