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கல்வி அமைப்பு சீர்குலைந்தால் இளைஞர்கள் வீதிகளில் போராடுவார்கள்: சொல்கிறார் பிரசாந்த் கிஷோர்

கல்வி அமைப்பு சீர்குலைந்தால் இளைஞர்கள் வீதிகளில் போராடுவார்கள்: சொல்கிறார் பிரசாந்த் கிஷோர்

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UPDATED : ஆக 11, 2026 04:48 PM

ADDED : ஆக 11, 2026 04:46 PM

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UPDATED : ஆக 11, 2026 04:48 PM ADDED : ஆக 11, 2026 04:46 PM

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பாட்னா: கல்வி அமைப்பு சீர்குலைவு, வேலையிழப்பு ஆகியவற்றால் மக்கள் அவதியுறும் போது, இயல்பாகவே இளைஞர்கள் வீதிகளில் இறங்கி போராடுவார்கள் என்று ஜன் சுராஜ் கட்சியின் நிறுவனரும், பங்கிபூர் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான பிரசாந்த் கிஷோர் கூறி உள்ளார்.

பாட்னாவில் அவர் அளித்த பேட்டி;

டில்லி ஜந்தர் மந்தரிலும், பாட்னாவிலும் தடியடி நத்தப்பட்டு உள்ளது. ஜார்க்கண்டிலும் இதே தான் நடக்கிறது. வினாத்தாள் கசிவு. கல்வி சீர்குலைவு மற்றும் வேலையின்மை ஆகியவற்றால் மக்கள் அவதிக்குள்ளாகும் போது, இயல்பாகவே இளைஞர்கள் வீதிக்கு வந்து, போராடுவார்கள்.

தடியடி உத்தரவுகளால் எதையும் அடக்க முடியாது. இந்த விவகாரம் இத்துடன் ஓயப்போவது இல்லை. வேலைவாய்ப்பு, கல்வி சார்ந்த பிரச்னைகளுக்கு ஆளும் அரசு உடனே தீர்வு காண வேண்டும்.

எதிர்காலங்களில் வினாத்தாள் கசிவு போன்ற சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தால் அப்போது ஆட்சியில் இருக்கும் அரசு அதன் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும்.

இவ்வாறு பிரசாந்த் கிஷோர் கூறினார்.

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