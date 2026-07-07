அரசு வக்கீல் ஆஜராகாததால் சாட்சிகளுக்கு படி செலுத்த கலெக்டருக்கு உத்தரவு: கோவை நீதிபதி அதிரடி
அரசு வக்கீல் ஆஜராகாததால் சாட்சிகளுக்கு படி செலுத்த கலெக்டருக்கு உத்தரவு: கோவை நீதிபதி அதிரடி
UPDATED : ஜூலை 07, 2026 08:00 AM
ADDED : ஜூலை 07, 2026 01:01 AM
UPDATED : ஜூலை 07, 2026 08:00 AM ADDED : ஜூலை 07, 2026 01:01 AM
கோவை: அரசு தரப்பு வக்கீல் கோர்ட்டில் ஆஜராகாததால், வழக்கில் சாட்சியளிக்க வந்தவர்களுக்கு, செலவு தொகை வழங்க கலெக்டருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
தி.மு.க., ஆட்சி காலத்தில், நியமிக்கப்பட்ட கட்சி சார்ந்த அரசு வக்கீல்கள், கோவை மாவட்ட நீதிமன்றங்களில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வந்தனர்.
தேர்தலில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டு, த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்றதை தொடர்ந்து, கோவை மாவட்டத்திற்கு, 24 புதிய அரசு வக்கீல்கள் நியமிக்க அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டு, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது.
இதில், தேர்வு செய்யப்பட்ட வக்கீல்களை நியமிக்க, தலைமை செயலகத்திற்கு பரிந்துரை செய்து பட்டியல் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. புதிய வக்கீல்கள் பொறுப்பேற்க, வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. ஆனால், அரசாணை பிறப்பிக்கப்படாததால், புதிய வக்கீல்கள் பொறுப்பு ஏற்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
ஏற்கனவே பணியாற்றிய வக்கீல்களுக்கு, கால நீட்டிப்பு செய்யப்படாததால், அவர்களும், ஜூலை 1ம் தேதியிலிருந்து கோர்ட்டில் ஆஜராகவில்லை. புதிய வக்கீல்களும் ஆஜராக முடியாத நிலை ஏற்பட்டதால், ஐந்து நாட்களாக சம்பந்தப்பட்ட, 24 கோர்ட்களில் வழக்குகள் தினந்தோறும் ஒத்திவைக்கப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், கோவை ஐந்தாவது கூடுதல் செஷன்ஸ் கோர்ட்டில் நேற்று விசாரணை துவங்கியது. அப்போது பல்வேறு வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள், அவர்களின் வக்கீல்கள், சாட்சிகள் ஆஜராகினர். ஆனால், அரசு தரப்பில் வக்கீல் ஆஜராகவில்லை.
இது குறித்து நீதிபதி சிவகுமார் கேள்வி எழுப்பினார். அரசு தரப்பு வக்கீல் ஆஜராக தவறியதால், ஒரு வழக்கில் சாட்சியளிக்க வந்த மருத்துவருக்கு, 10,000 ரூபாய் மற்றும் ஒன்பது வழக்குகளில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள், விசாரணைக்கு ஆஜரான போலீசார், சாட்சிகளுக்கு என, மொத்தம், 56,000 ரூபாய் செலுத்த கலெக்டருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவில், 'வழக்கில் அரசு தரப்பு வக்கீல், நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவில்லை. இதனால், அரசு தரப்பு சாட்சிகளை விசாரிக்க முடியவில்லை. சாட்சிகள் தேவையில்லாமல் நீதிமன்றத்திற்கு வரவழைக்கப்பட்டனர். மேலும், வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டதால், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர்.
'அரசு தரப்பின் தவறு காரணமாக மட்டுமே, வழக்கு ஒத்திவைப்பு அவசியமாகி விட்டதால், கோவை கலெக்டரால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் அரசு, கோர்ட்டில் ஆஜரான சாட்சிகளுக்கான படி தொகையை, ஒரு வாரத்திற்குள் இந்நீதிமன்றத்தில் டெபாசிட் செய்ய வேண்டும்' என, உத்தரவிட்டார்.