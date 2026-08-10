நிலநடுக்கத்தால் குலுங்கியது கொலம்பியா: ரிக்டரில் 7.4 ஆக பதிவு, 47 பேர் பலி
நிலநடுக்கத்தால் குலுங்கியது கொலம்பியா: ரிக்டரில் 7.4 ஆக பதிவு, 47 பேர் பலி
ADDED : ஆக 10, 2026 10:04 PM
ADDED : ஆக 10, 2026 10:04 PM
பொகாட்டோ: கொலம்பியாவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. ரிக்டர் அளவுகோலில் 7.4 ஆக பதிவான நில நடுக்கத்தில் 47 பேர் பலியாகினர்.
தென் அமெரிக்க நாடுகளில் ஒன்றாக கொலம்பியாவில் இன்று சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இந்திய நேரப்படி மாலை 6 மணிக்கு உணரப்பட்ட இந்நிலநடுக்கம், ரிக்டரில் 7.4 ஆக பதிவானதாக அமெரிக்க புவியியல் மையம் அறிவித்துள்ளது.
சோகோ மாகாணத்தின் சான்ஜோஸ்டெல் பால்மருக்கு கிழக்கே 5 கிமீ தொலைவில், 107 கிமீ ஆழத்தில் பதிவாகி இருக்கிறது. நிலநடுக்கத்தால் ஏராளமான கட்டடங்கள், வீடுகள் குலுங்கின. பீதி அடைந்த ஆயிரக்கணக்கானோர் வீதிகளில் திரண்டனர்.
இது வரை 47 பேர் நில நடுக்கத்தில் சிக்கி பலியாகி உள்ளனர். பல கட்டடங்கள் இடிந்து தரைமட்டமாகின. இடிபாடுகளில் 1000க்கும் மேற்பட்டோர் சிக்கினர். இதனால் பலி எண்ணிக்கை மேலும் உயரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நில நடுக்க பாதிப்புகள் மற்றும் மீட்பு பணிகளில் தீவிரம் காட்டி வருவதாகவும், சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்படவில்லை என்றும் அந்நாட்டு மீட்புக் குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த நிலநடுக்கம், வெனிசுலா எல்லை மற்றும் ஈக்குவெடாரிலும் உணரப்பட்டது.