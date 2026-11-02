சிறை பாதுகாப்பு குறித்து ஆராய முன்னாள் டிஜிபி தலைமையில் குழு: முதல்வர் விஜய்
சிறை பாதுகாப்பு குறித்து ஆராய முன்னாள் டிஜிபி தலைமையில் குழு: முதல்வர் விஜய்
ADDED : நவ 02, 2026 04:23 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:23 PM
சென்னை:தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது: தேனி சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பினர். இதனை தொடர்ந்து, தமிழகத்தில் சிறைகளில் நிலவும் பாதுகாப்பு நிலைமை குறித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது கருத்துகள் மற்றும் விவரங்கள் அடிப்படையில், தமிழகத்தில் கைதிகள் தப்பியதற்கு காரணமான பாதுகாப்பு குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தவும், சிறைகளில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை பரிந்துரை செய்யவும், பிற மாநிலங்களிலும் வெளிநாடுகளிலும் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் எதிர்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நிகழாமல் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் உயர்நிலை குழு ஒன்றை அமைக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இக்குழுவிற்கு முன்னாள் டிஜிபி திரிபாதி தலைவராக இருப்பார். சிறைத்துறை ஏடிஜிபி சங்கர், சிறைத்துறை முன்னாள் துணைத்தலைவர் ராஜேந்திரன் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.
இக்குழு, தமிழகத்தில் கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவங்களுக்கு வழிவகுத்த பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தும்.
தற்போதுள்ள பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு சிறையின் பாதுகாப்பிற்கு அவ்வபோது பிறப்பிக்கப்படும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளை ஆய்வு செய்யும்.
பணிச்சுமைக்கு ஏற்பட போதுமான அளவில் பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்களா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யும்.
சிறைகளின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கு விரிவான நடவடிக்கைகளை அடங்கிய அறிக்கையை விரைவில் சமர்ப்பிக்கும். சிறைகளில் பாதுகாப்பை போர்க்கால அடிப்படையில் வலுப்படுத்த வேண்டும். பணியில் கவனக்குறைவாக செயல்படும் அலுவலர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கவும் முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளார். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டு இருக்கிறது.