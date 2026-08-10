கம்யூனிஸ்ட்கள் கோழைகள்: ராஜ்யசபாவில் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கு
கம்யூனிஸ்ட்கள் கோழைகள்: ராஜ்யசபாவில் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கு
ADDED : ஆக 10, 2026 10:40 PM
ADDED : ஆக 10, 2026 10:40 PM
புதுடில்லி: '' நாட்டில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட்கள் அனைவரும் கோழைகள்,'' என்று ராஜ்யசபாவில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.
பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் தீர்வை சட்டத்தில் மத்திய அரசு திருத்தம் கொண்டு வந்தது. லோக்சபாவில் நிறைவேறிய நிலையில், இந்த மசோதா இன்று ராஜ்யசபாவில் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த மசோதா மீது பேசிய மார்க்சிஸ்ட் உறுப்பினர் ஜான் பிரிட்டாஸ்,'' பிரேசிலில் செ யல்படுத்தியதைப் போலவே, அமெரிக்காவின் அழுத்தம் காரணமாக யுபிஐ பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனை அமைப்பு இலவச பொதுச் சொத்தாக உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது என்ற பிரதமர் மோடியின் கூற்றுக்கு எதிராக தற்போதைய செயல்பாடு உள்ளது'' எனத் தெரிவித்தார். குறிப்பிட்ட நேரத்தை தாண்டி பேசியதால் அவரது பேச்சு அவைத்தலைவரால் நிறுத்தப்பட்டது. இதனை கண்டித்து அவர் வெளிநடப்பு செய்தார்.
இதன் பிறகு மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பேசியதாவது: ஜான் பிரிட்டாஸ் எனது பதிலைக் கேட்க விரும்பினால், அவர் இங்கேயே இருக்கலாம். ஆனால், '' மற்றவர்கள் பேசுவதை உண்மையல்ல என சாடுவது. உண்மைகளை மாற்றி ஏதாவது செய்வதுடன், பேசுவது என்பது எனது உரிமை என்ற நிபந்தனை விதிப்பது கம்யூனிஸ்ட்களின் பாணி. அவர்கள் பேச்சுக்கு வரிக்கு வரி பதில் அளித்தால், அதனை எதிர்கொள்ள அவர்களுக்கு தைரியம் இல்லை.
இந்த நாட்டில் கம்யூனிஸ்ட்கள் கோழைகள். அதனை ஜான் பிரிட்டாஸ் நிரூபித்து விட்டார். அவர்களால் உண்மையை எதிர்கொள்ள முடியாது. அவர்கள் காலம் தாழ்த்தி கொண்டு கூச்சலிடுவார்கள்.
ஜான் பிரிட்டாஸ், இங்கு மட்டுமல்ல, நாடு முழுவதும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறார். அது தான் கம்யூனிஸ்ட்கள் கையாளும் தந்திரம் . இவ்வாறு நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார்.