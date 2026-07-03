முதல்வருக்கு எதிராக அவதுாறு பேசியதாக புகார்; அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன்ஜாமின் மனு தள்ளுபடி
முதல்வருக்கு எதிராக அவதுாறு பேசியதாக புகார்; அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் முன்ஜாமின் மனு தள்ளுபடி
ADDED : ஜூலை 03, 2026 11:40 AM
ADDED : ஜூலை 03, 2026 11:40 AM
சென்னை: முதல்வருக்கு எதிராக அவதுாறு பேசியதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், முன் ஜாமின் கோரிய முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மனு ஐகோர்ட்டில் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், சில வாரங்களுக்கு முன் திருச்செந்துாரில் நடந்த கூட்டத்தில் முதல்வர் விஜய்யை ஒருமையில் விமர்சித்து பேசியிருந்தார். இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி, தவெக நகரச் செயலாளர் செல்வம் போலீசில் புகார் அளித்தார். அதன்படி வழக்கு பதியப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் முன் ஜாமின் கோரி, அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், சென்னை ஐகோர்ட்டில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். அவர் மனுவில், ''ஆளுங்கட்சியின் நடவடிக்கைகள் மீது மக்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள எதிர்ப்பு குறித்து எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏ என்ற முறையில் பேசினேன். அரசியல் உள் நோக்கத்துடன் எனக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது” என்று கூறியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று (ஜூலை 03) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தரப்பில், ''எனது பேச்சுக்கு அவதூறு வழக்கு தான் தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும், போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்ய முடியாது'' என வாதிட்டார். பிறகு,''7 முறை எம்எல்ஏவாக இருந்த மனுதாரர் கட்டுப்பாட்டுடன் பேசியிருக்க வேண்டும்'' என போலீசார் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
பிறகு ஐகோர்ட் நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் கூறுகையில், ''1967ம் ஆண்டுக்கு பின் தமிழகத்தை திரைத்துறையைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆட்சி செய்திருக்கிறார்கள். எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் ஏன் இதுபோல பேச வேண்டும்,'' என்று கேள்வி எழுப்பி, முன்ஜாமின் கோரிய மனுவை தள்ளுபடி செய்தார்.