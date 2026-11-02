ஏஐ பயன்படுத்தி மக்கள் கூடியதாக நாடகம்; காங்கிரஸ் மீது குற்றச்சாட்டு
ஏஐ பயன்படுத்தி மக்கள் கூடியதாக நாடகம்; காங்கிரஸ் மீது குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 02, 2026 08:02 AM
புதுடில்லி: தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தியும், எஸ்ஐஆர் பணியை ரத்து செய்யக்கோரியும், டில்லி ராம் லீலா மைதானத்தில் இண்டி கூட்டணி சார்பில் நேற்று பேரணி நடத்தப்பட்டது. இந்தப் போராட்டத்தில் லட்சக்கணக்கானோர் பங்கேற்றதாகவும், போராட்டம் வெற்றி பெற்றதாகவும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இண்டி கூட்டணி கட்சியினர் பிரசாரம் செய்து வருகின்றனர். கூட்டத்தில் பல இருக்கைகள் காலியாக இருந்ததாகவும், போராட்டம் பிசுபிசுத்துப் போனதாக பாஜ விமர்சித்து வருகிறது.
அந்த வகையில், மத்திய பார்லி விவகாரங்கள் துறைக்கான அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜூ, இண்டி கூட்டணி பொய்யான பிரசாரம் செய்து வருவதாகக் குற்றம்சாட்டி, ஒரு ஏஐ போட்டோவையும் பகிர்ந்துள்ளார். அவர் விடுத்துள்ள பதிவில்; ராம் லீலா மைதானம் நிரம்பி வழிந்தது போன்ற ஏஐ போட்டோவைக் கூட அவர்கள் (இண்டி கூட்டணி) சரியாக செய்யவில்லை. பொய்யை பரப்பும் காங்கிரஸ், எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.