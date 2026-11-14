காங்கிரசிடம் முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்: பா.ஜ., அறிவுரை
காங்கிரசிடம் முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்: பா.ஜ., அறிவுரை
ADDED : நவ 14, 2026 05:30 AM
ADDED : நவ 14, 2026 05:30 AM
சென்னை: ''காங்கிரசிடம் முதல்வர் விஜய் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்,'' என, தமிழக பா.ஜ., மேலிட பொறுப்பாளர் ராம் மாதவ் அறிவுறுத்தினார்.
சென்னையில், பா.ஜ., தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், அவர் அளித்த பேட்டி: காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ராகுல், தேர்தல் கமிஷனை கண்டித்து, கடந்த 1ம் தேதி, டில்லியில் நடத்திய பேரணி நகைச்சுவைகுரியதாக அமைந்தது. இந்த பேரணியில், 23 கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றும், வெறும் 50,000 பேர் மட்டுமே இருந்தனர்.
நாடு முழுதும், 13 கோடி வாக்காளர்கள் நீக்கப்பட்டதாக ராகுல் கூறுவது உண்மையாக இருந்தால், மக்கள் அமைதியாக இருப்பரா? எதிர்க்கட்சிகளின் இலக்கு தேர்தல் கமிஷன் கிடையாது. அவர்களின் உண்மையான இலக்கு, பிரதமர் மோடி தான்.
தலைமை தேர்தல் கமிஷனராக, கடந்த 2014ல் ஞானேஷ்குமார் இருக்கவில்லை. அப்போது, பா.ஜ., அமோக வெற்றி பெற்றது. அடுத்தடுத்த 60 சட்டசபை தேர்தல்கள், 3 லோக்சபா தேர்தல்களில் தோல்வியை காங்கிரஸ் சந்தித்துள்ளது. அந்த கட்சிகு மக்கள் ஆதரவு இல்லை என்பதற்கு, இதுவே சான்று.
தமிழகத்தில், 1967க்கு பின், மொத்தமாக காங்கிரஸ் துடைத்தெறியப்பட்டு விட்டது. ஆனாலும், ஒட்டுண்ணி போல், சில கட்சிகளிடம் கூட்டணி வைத்து, தமிழகத்தில் தன்னை உயிர்ப்புடன் வைத்துள்ளது.
காங்., கட்சியை நம்புவது முட்டாள்தனம். அதை, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், ஆறு மாதங்களுக்கு முன் அறிந்து கொண்டார். முதல்வர் விஜயும் அதை புரிந்து கொள்வார். காங்கிரசிடம், விஜய் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.