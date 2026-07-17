கோவை மாநகராட்சியில் காங்கிரஸ் - திமுக அடிதடி; ஒரு மணி நேரத்தில் மேயர் பல்டி
கோவை மாநகராட்சியில் காங்கிரஸ் - திமுக அடிதடி; ஒரு மணி நேரத்தில் மேயர் பல்டி
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 01:39 PM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:01 PM
UPDATED : ஜூலை 17, 2026 01:39 PM ADDED : ஜூலை 17, 2026 12:01 PM
கோவை: கோவை மாநகராட்சியில் காங்கிரஸ் - திமுக கவுன்சிலர்கள் அடிதடியில் ஈடுபட்டனர். இதனால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கோவை மாநகராட்சி கூட்டம் இன்று (ஜூலை 17) கூடியது. கூட்டம் துவங்கியவுடன், செம்மொழி பூங்கா ஊழல் பற்றி பேச காங்., கவுன்சிலர் காயத்ரி முயற்சி செய்தார். மேயர் ரங்கநாயகியை முற்றுகையிடவும் முயற்சித்தார். அவருக்கு மேயரும், திமுக கவுன்சிலர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
இதனால் தி.மு.க.,- காங்கிரஸ் கவுன்சிலர்கள் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பாக மாறியது. பெண் கவுன்சிலர்கள் ஒருவருக்கொருவர் ஆவேசமாக மோதிக் கொண்டதால் அந்த இடமே போர்க்களம் போல காட்சியளித்தது. கூச்சல், குழப்பம் நிலவியது.
இதையடுத்து காங்., கவுன்சிலர் காயத்ரி, கம்யூ., கவுன்சிலர்கள் ராமமூர்த்தி, பூபதி, பிரபா, சாந்தி ஆகிய 5 பேரை 2 மாதம் சஸ்பெண்ட் செய்வதாக மேயர் அறிவித்தார்.ஒரு மணி நேரம் ஒத்திவைப்புக்கு பிறகு, காங்., கவுன்சிலர் காயத்ரியை மட்டும் 2 மாதங்கள் சஸ்பெண்ட் செய்வதாக ரங்கநாயகி அறிவித்தார். கம்யூ., கவுன்சிலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
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