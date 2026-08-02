மதிய விருந்து அளித்த காங்கிரஸ் லோக்சபா எம்.பி., சசி தரூர்
மதிய விருந்து அளித்த காங்கிரஸ் லோக்சபா எம்.பி., சசி தரூர்
ADDED : ஆக 02, 2026 12:57 AM
ADDED : ஆக 02, 2026 12:57 AM
புதுடில்லி: தற்போது, பார்லி., மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நடக்கிறது. இந்த சமயத்தில், மத்திய அமைச்சர்கள் மற்றும் சில எம்.பி.,க்கள், சக எம்.பி.,க்கள், பத்திரிகையாளர் என, பலரையும் தங்கள் வீட்டிற்கு அழைத்து விருந்து அளிப்பர். பெரும்பாலும், இது மதிய விருந்தாக இருக்கும்.
முன்னாள் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு, மறைந்த அருண் ஜெட்லி ஆகியோர் இப்படி விருந்து அளித்துள்ளனர். சமீபத்தில், காங்., லோக்சபா எம்.பி., சசி தரூர் விருந்தளித்தார். இதில், வெளிநாட்டு துாதர்கள், உச்ச நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள், சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ், பத்திரிகையாளர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இதை, விருந்து எனக் கூறுவதை விட, 'மாம்பழ பார்ட்டி' என்றே அழைக்கலாம். ஏனெனில், வந்தவர்கள் அனைவருக்கும், மாம்பழம் மற்றும் மாம்பழ சாறு வழங்கப்பட்டது.
அத்துடன், சில சிற்றுண்டிகளும் கொடுக்கப்பட்டன. காங்., தலைவர்களுக்கு சசி தரூர் அழைப்பு விடுத்திருந்தாலும், அக்கட்சியைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் பங்கேற்கவில்லை.
மூத்த காங்., தலைவர்கள் பலரையும் இதில் காண முடியவில்லை. காங்., - எம்.பி.,க்கள் சிலர் மட்டுமே தென்பட்டனர். அதிகமாக காணப்பட்டது, பத்திரிகையாளர்கள் தான். தனக்கு சரி என, மனதில் பட்டதை சசி தரூர் பேசி வருவதால், அது காங்கிரசுக்கு பிரச்னையை கொடுத்துள்ளது.
இதனால் தான், இந்த விருந்தில் காங்., மூத்த தலைவர்கள் பலரும் பங்கேற்கவில்லையாம். பல வெளிநாட்டு துாதர்கள், உலக அரசியல் குறித்து சசி தரூரிடம் விவாதித்தனர். அனைவர் மனதிலும் இருந்த ஒரே கேள்வி,- 'சசி தரூர் காங்கிரசில் நீடிப்பாரா?' என்பதே. நம் தமிழக எம்.பி.,க்கள் இப்படி சக எம்.பி.,க்களை அழைத்து, ஒருபோதும் விருந்து அளித்தது கிடையாது.