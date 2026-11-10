கோவிலில் செருப்புடன் ஆய்வு: காங்., - அமைச்சரால் சர்ச்சை
கோவிலில் செருப்புடன் ஆய்வு: காங்., - அமைச்சரால் சர்ச்சை
ADDED : நவ 10, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:10 PM
கரூர் அருகேயுள்ள திருமுக்கூடலுாரில் உள்ள அகத்தீஸ்வரர் கோவில், 1,500 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. கோவிலைப் புனரமைக்க, 2024 பிப்ரவரியில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில், 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் திருப்பணி தொடங்கப்பட்டது.
கோவிலில் சுற்றுலா மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் திருப்பணி குறித்து காங்., கட்சியைச் சேர்ந்த சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், ஆய்வு மேற்கொண்டார். அவருடன் கரூர் காங்., -- எம்.பி., ஜோதிமணி, கிருஷ்ணராயபுரம் த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ., சத்யா, கலெக்டர் பிரசன்னா ராமசாமி, முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.
இதில், விஜயபாஸ்கரை தவிர மற்ற அனைவரும், செருப்பு அணிந்தவாறே கோவில் வளாகத்தில் ஆய்வில் ஈடுபட்டனர். அங்கிருந்த சிலர், 'கோவில் வளாகத்திற்குள் செருப்பு அணிந்து செல்லக்கூடாது' என கூறியதற்கு, 'கோவிலுக்குள் செல்லும்போது கழற்றுகிறோம்' என பதிலளித்துவிட்டு, வளாகம் முழுதும் செருப்புடனே சுற்றி வந்து ஆய்வு செய்தனர்.
பழமையும் தொன்மையும் வாய்ந்த கோவில் வளாகத்திற்குள், மரபை மீறி அமைச்சர், மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் செருப்புடன் ஆய்வு செய்தது, பக்தர்கள் மத்தியில் அதிருப்தி மற்றும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.