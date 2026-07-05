அமித்ஷாவை சந்தித்த காங்., எம்.பி., : உடைகிறதா பஞ்சாப் காங்.,?
அமித்ஷாவை சந்தித்த காங்., எம்.பி., : உடைகிறதா பஞ்சாப் காங்.,?
ADDED : ஜூலை 05, 2026 12:39 AM
ADDED : ஜூலை 05, 2026 12:39 AM
சண்டிகர்: முதல்வர் பகவந்த் சிங் மான் தலைமையில் ஆம் ஆத்மி ஆட்சி நடக்கும் பஞ்சாபில், 2027 பிப்ரவரியில் சட்டசபை தேர்தல் நடக்கிறது. எப்படியும் பஞ்சாபில் வெற்றி பெற வேண்டும் என, காங்கிரசைச் சேர்ந்த லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் உத்தரவிட்டுள்ளார். இதையடுத்து, பஞ்சாப் காங்., தலைவராக இருந்த அம்ரிந்தர் சிங் வாரிங், மீண்டும் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார். 2022லிருந்து மாநில தலைவராக இருந்த இவரை, மீண்டும் தலைவராக்கி இருப்பது கட்சி தலைவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை.
இந்நிலையில், காங்., - எம்.பி.,யும், முன்னாள் துணை முதல்வருமான சுக்ஜிந்தர் சிங் ரந்தாவா, மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை சந்தித்து பேசி உள்ளார். இது காங்கிரசில் பரபரப்பையும், குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. பா.ஜ., வெற்றி பெற மற்ற கட்சி தலைவர்களை தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் முயற்சியில் அமித் ஷா ஈடுபட்டுள்ள நிலையில், இந்த சந்திப்பு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
'பஞ்சாப் பாதுகாப்பு குறித்து தான் இந்த சந்திப்பு. அரசியல் தொடர்பாக எதுவும் பேசவில்லை' என, சுக்ஜிந்தர் சிங் ரந்தாவா கூறினாலும், இதை யாரும் நம்ப தயாராக இல்லை. இன்னொரு பக்கம், காங்., - எம்.பி.,யும், முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான மணீஷ் திவாரி, சமீப காலமாக ராகுலுக்கு எதிராக பேசி வருகிறார். இதற்கு காரணம், பஞ்சாப் காங்கிரசில் இவர் ஓரம் கட்டப்பட்டுள்ளார். இவரும், அமித் ஷாவை சந்தித்துள்ளார் என, பேச்சு அடிபடுகிறது.
பஞ்சாப் காங்கிரசின் பிரசார குழுவின் தலைவரும், முன்னாள் முதல்வரும், எம்.பி.,யுமான சரண்ஜித் சிங் சன்னிக்கும், அம்ரிந்தர் சிங் வாரிங்கை மாநில தலைவராக நியமித்தது பிடிக்கவில்லை. பஞ்சாப் காங்., - எம்.பி.,க்கள் சிலர், நம் ஊர் அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்களை போல ராஜினாமா செய்வர் என, சொல்லப்படுகிறது. 'இதெல்லாம் அமித் ஷாவின் வேலை. இதனால் சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே, பஞ்சாபில் காங்., உடையும் அபாயம் உள்ளது' என, காங்., தொண்டர்கள் நொந்து போயுள்ளனர்.