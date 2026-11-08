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காங்கிரஸ் கட்சி நிதி : 10 ஆண்டுகளில் கடுமையான வீழ்ச்சி!

காங்கிரஸ் கட்சி நிதி : 10 ஆண்டுகளில் கடுமையான வீழ்ச்சி!

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ADDED : நவ 08, 2026 01:22 PM

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ADDED : நவ 08, 2026 01:22 PM

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புதுடில்லி: காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கிடைத்த நன்கொடையின் மதிப்பு, 2025-26 நிதியாண்டில் சுமார் 75% வரை குறைந்துள்ளது. இது கடந்த பத்தாண்டுகளில் அக்கட்சிக்கு ஏற்பட்ட மிக மோசமான வீழ்ச்சியாகும்.

தேர்தல் கமிஷனில் காங்கிரஸ் கட்சி தாக்கல் செய்த அதிகாரப்பூர்வ நன்கொடை அறிக்கையின்படி, அக்கட்சிக்கு கிடைத்த பெரிய அளவிலான மொத்த நன்கொடைகள் 2025-26ல் ரூ. 130.7 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது.

இது அதற்கு முந்தைய 2024-25 நிதியாண்டில் சாதனை அளவாக இருந்த ரூ.517.4 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகக் குறைவாகும்.

தேர்தல் கமிஷன் அறிக்கையின்படி,

காங்கிரஸ் கட்சிக்கு நிதி வழங்கும் முக்கிய கார்ப்பரேட் அமைப்பான 'ப்ருடென்ட் எலெக்டோரல் டிரஸ்ட்' 2025-26ல் வெறும் ரூ.25 கோடி மட்டுமே வழங்கியுள்ளது. இது முந்தைய ஆண்டு வழங்கிய ரூ.216 கோடியுடன் ஒப்பிடும்போது 88.4% சரிவாகும்.

* ஸ்டார் சிமெண்ட் நிறுவனம்: ரூ.5 கோடி

* சஜ்ஜன் பஜன்கா: ரூ.4 கோடி

* அஃப்னான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்: ரூ.3 கோடி

* பிரேம் குமார் பஜன்கா: ரூ.2 கோடி ஆகிய முக்கிய நிறுவனங்கள் நிதி வழங்கி உள்ளன.

அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கூறுகையில்

லோக்சபா தேர்தலுக்கு பிறகு, அனைத்து முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் நன்கொடைகளும் குறைவது வழக்கமான ஒன்றுதான்.

இருப்பினும், இந்த வீழ்ச்சியின் அளவு மிகவும் கவனிக்கத்தக்கதாக உள்ளது என்கிறார்கள்.

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