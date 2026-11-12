பிரதமர் மோடியை புகழும் காங்கிரசின் அயலக அணி தலைவர்
பிரதமர் மோடியை புகழும் காங்கிரசின் அயலக அணி தலைவர்
UPDATED : நவ 12, 2026 09:39 PM
ADDED : நவ 12, 2026 07:12 PM
UPDATED : நவ 12, 2026 09:39 PM ADDED : நவ 12, 2026 07:12 PM
காங்கிரசின் அயலக அணி தலைவர் சாம்பிட்ரோடா. இந்திரா பிரதமராக இருந்த போது அவருக்கு உதவியாக இருந்தார். ராஜிவின் ஆலோசகராக செயல்பட்டார். ராகுலுக்கு நெருக்கமானவர். மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருந்த போது தேசிய அறிவுசார் ஆணைய தலைவராகவும் இருந்துள்ளார். இவர் அடிக்கடி ஏதாவது கூறி சர்ச்சையில் சிக்குவார்.
இந்நிலையில், சாம் பிட்ரோடா கூறியதாவது: பிரதமர் மோடி எனது குஜராத்தி நண்பர். அவரை நான் மதிக்கிறேன். நானும், எனது மனைவியும் அவரை சந்தித்துள்ளோம். தனிப்பட்ட முறையில் அன்பானவர், அக்கறை செலுத்துபவராக உள்ளார். சிறந்த பேச்சாளர். கடின உழைப்பாளி.
எங்களுக்கு இடையிலான உறவு சிறப்பாக உள்ளது. தனிப்பட்ட முறையில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. குஜராத் நண்பராகவோ, தலைவராகவோ அல்லது நலம் விரும்பியாகவோ மோடி மீது எனக்கு எந்த அதிருப்தியும் இல்லை.
அவர் என்னிடம் அன்பாக நடந்து கொள்கிறார். அவரை நான் மதிக்கிறேன். பல முறை குஜராத்தில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு சென்றுள்ளேன். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தொடர்ந்து, சாம் பிட்ரோடாவுக்கும் அவரது மனைவிக்கும் தீபாவளி வாழ்த்து தெரிவித்த பிரதமர் மோடி, இருவரும் ஆரோக்கியமாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ வேண்டும் எனக்கூறியுள்ளார்.